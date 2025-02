World of Headphones am 15. März in Heidelberg

Am 15. März 2025 öffnet die World of Headphones erneut ihre Türen und lädt Kopfhörerfans, Musikliebhaber und audiophile Enthusiasten in den Tankturm in Heidelberg ein. Nach dem erfolgreichen Start als eigenständiges Event hat sich die Messe schnell zum Treffpunkt für die Kopfhörer-Community entwickelt.

Besucher erwartet eine breite Palette aktueller Innovationen rund um Kopfhörer und portables Audiozubehör, die in entspannter Atmosphäre getestet und verglichen werden können. Mehr als vierzig Marken werden von Herstellern, Vertrieben und Händlern aus ganz Deutschland vertreten, die ihre neuesten Produkte zeigen.

Besucher haben die Gelegenheit, die Produkte an speziellen Hörtischen auszuprobieren, sie miteinander zu vergleichen und sich professionell beraten zu lassen. Ergänzt wird das Angebot durch Kopfhörerverstärker, D/A-Wandler und innovative Streamingtechnologie.

Die World of Headphones begann vor drei Jahren als Sonderausstellung der High End Munich, wo sie kontinuierlich wächst und als eigene Spezialmesse fungiert. Als ausgekoppelte Events in Heidelberg und Essen sind die Termine im März und August fester Bestandteil im HiFi-Kalender. Veranstalter der World of Headphones ist die High End Society Service GmbH. Der Eintritt zur Messe ist kostenlos.

(Foto: High End Society Service GmbH/Tankturm Heidelberg)

www.worldofheadphones.de

www.highendsociety.de