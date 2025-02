Update für Aviom A640 Personal Mixer erhältlich

Aviom veröffentlicht ein Update für den A640 Personal Mixer und den D800 A-Net Distributor. Das neueste Update für das Monitoring-System des US-Herstellers umfasst die Audiogram-EQ-Technologie zur Kompensation von Hörverlusten.

„Mit zunehmendem Alter verändert sich unser Gehör auf natürliche Weise, was in der Regel zu einem Verlust des Hörvermögens in Bezug auf hochfrequente Audioinformationen führt“, erläutert Ray Legnini, Product Research and Development Manager bei Aviom. „Praktisch alle Erwachsenen leiden zu einem gewissen Grad an Hörverlust.“

Audiogram EQ geht auf den Hörverlust einer Person ein, indem es automatisch eine Reihe von DSP-Filtern erstellt, die direkt auf den Ergebnissen ihres herkömmlichen Hörtests basieren. Zwei intuitive Bedienelemente ermöglichen es Nutzern dann, die Korrektur auf natürliche Weise einzustellen.

„Da unser Gehirn unseren Hörverlust von Beginn an auf natürliche Weise kompensiert, würden sich Filter, die den Verlust des Nutzers einfach umkehren, hart und unnatürlich anhören“, sagt Carl Bader, Mitbegründer und CEO von Aviom. „Die zum Patent angemeldete Steuerungsmethode ist unser Geheimrezept für eine intuitive, natürliche und leistungsstarke Funktion. Der Audiogram EQ in Verbindung mit einem parametrischen Sechsband-Stereo-EQ und unseren Bass/Treble/Enhance-Reglern bietet die leistungsstärkste Master-EQ-Sektion aller Personal-Mixing-Plattformen.“

„Dieses Firmware-Update ist ein weiterer Schritt in unserer Mission, unser System zur fortschrittlichsten Personal-Monitor-Mixing Plattform der Welt zu machen“, so Bader weiter. „Ich wollte den Audiogram EQ schon lange in unsere Mixer integrieren, aber dies war erst jetzt möglich, nachdem wir die fortschrittliche Multi-DSP-Plattform des A640 implementiert hatten.“

Die A640-Firmware ist auf der Aviom-Website erhältlich und kann mit einem USB-Stick installiert werden.

(Fotos: Aviom/S.E.A. Distribution)

