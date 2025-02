Shure feiert 100 Jahre Audio-Innovationen

Shure Incorporated feiert sein 100-jähriges Jubiläum. Sidney N. Shure gründete das Unternehmen 1925 in Downtown Chicago und verkaufte zunächst Radio-Bausätze und Komponenten. 1932 wurde Shure mit der Einführung des Model-33N-Mikrofons zu einem der wenigen Mikrofonhersteller in den USA.

Seitdem ist das Unternehmen zu einem der globalen Marktführer für Audiotechnologie gewachsen und bietet ein vielfältiges Sortiment an kabelgebundenen und kabellosen Mikrofonen, Konferenz- und Besprechungslösungen sowie Audioprodukten für den persönlichen Gebrauch und professionellen Einsatz an. In seiner 100-jährigen Geschichte entwickelte Shure mehr als 50.000 verschiedene Produkte.

Produkte von Shure werden mittlerweile in über 120 Ländern verkauft. Seit Jahrzehnten wurden und werden sie auf der ganzen Welt genutzt, etwa einst von Dr. Martin Luther King, Jr., Elvis Presley, Nelson Mandela, den Beatles und anderen Berühmtheiten. Heutzutage verwenden Sängerinnen und Sänger, Content Creator, AV- und IT-Profis, Toningenieure, Lehrkräfte und Musikbegeisterte Shure-Produkte in Studios, auf Bühnen, in Sporteinrichtungen, Tagungsräumen und im Alltag.

Shure brachte 1953 das erste drahtlose Mikrofon Vagabond 88 auf den Markt, lange bevor die Drahtlostechnologie in den 1990er Jahren Verbreitung fand. 2011 führte das Unternehmen die digitale Funktechnik ein. Zu den Innovationen und Errungenschaften von Shure gehört beispielsweise die erste Plattenspielernadel, mit der sich das Unternehmen im Jahr 1937 im Bereich High Fidelity etablierte.

Das Unidyne Model 55 aus dem Jahr 1939 war das erste unidirektionale Mikrofon mit nur einer Membran. Es bot eine bessere Klangisolierung und reduzierte Rückkopplungen, was es zu einer beliebten Wahl für Rundfunk und Live-Auftritte machte. Das SM58-Mikrofon aus dem Jahr 1966 wurde zum Branchenstandard für Live-Gesang. Die Einführung der Shure-UHF-Funksysteme (Ultrahochfrequenz) setzte in den 1990er Jahren durch seine verbesserte drahtlose Audioübertragung ebenfalls Maßstäbe in der Branche.

Das Axient-Digital-Drahtlossystem System führte im Jahr 2016 Funktionen wie Interferenzerkennung und -vermeidung sowie Quadversity ein. Das MXA910-Decken-Mikrofonarray kam ebenfalls ab 2016 zum Einsatz und inspirierte eine ganze Reihe von Deckenmikrofonen. IntelliMix Room, die erste Audioverarbeitungssoftware ihrer Art, optimierte ab 2020 Audiokonferenzen mit fortschrittlichen DSP-Algorithmen.

Die Erfahrung des Unternehmens in den Bereichen Akustikdesign und Software-Innovation kommt auch in Produkten wie der Aonic-Reihe von Bluetooth-Kopfhörern und dem professionellen Equipment für Content Creation, wie dem MV88+-Video-Kit und dem MV7+-Podcast-Mikrofon, zum Ausdruck. Ebenso im schnell wachsenden Portfolio für Unternehmenskommunikation, dem Microflex-Ecosystem. Außerdem hat Shure vor kurzem ShureCloud eingeführt, eine cloudbasierte Plattform, die die Steuerung und Kontrolle von Shure-Produkten vereinfacht.

Shure verfügt über Entwicklungszentren in Niles (Illinois, USA), Kopenhagen (Dänemark), Suzhou (China), Edinburgh (Schottland) und Hyderabad (Indien), die sich der Entwicklung von Geräten und Software widmen.

Um das historische Jubiläum gebührend zu feiern, plant Shure in diesem Jahr eine Reihe besonderer Aktivitäten und Produkte, darunter Feierlichkeiten für Mitarbeiter und Kunden.

(Foto: Shure)

www.shure.com