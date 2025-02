Robert Trebus

Als Experte für Nachhaltigkeit in der Veranstaltungswirtschaft unterstützt Robert Trebus ab sofort den Verband für Medien- und Veranstaltungstechnik (VPLT) in seiner neuen Funktion als ehrenamtlicher Fachvorstand Nachhaltigkeit. Er gehört damit dem erweiterten Vorstand des Verbandes an und möchte Umweltthemen wie Kreislaufwirtschaft, Energieeinsparung oder Nachhaltigkeitsstandards in der VPLT-Mitgliedschaft und für die gesamte Branche voranbringen.

„Ich freue mich darauf, mit den Mitgliedern und dem VPLT-Team der Geschäftsstelle das Thema Nachhaltigkeit der Veranstaltungswirtschaft und zukunftsorientierte Lösungen voranzutreiben“, sagt Trebus. „Im Vergleich zu anderen Wirtschaftszweigen hinkt unsere Branche dabei oft fünf bis zehn Jahre hinterher. Aber erfolgreiche Unternehmen fördern nicht nur diese Transformation, sondern erkennen auch die Chancen, die in dieser Veränderung für ihre eigene Zukunftssicherung liegen.“

„Ein zentraler Treiber für Wachstum ist zum Beispiel, Digitalisierung und Nachhaltigkeit zusammenzudenken“, so Trebus weiter. „Ich möchte den Dialog darüber im Verband für Medien- und Veranstaltungstechnik stärken und lade alle Mitglieder zu einem intensiven Austausch ein. Wir können gemeinsam viel bewegen und den Wandel erfolgreich gestalten.“

Robert Trebus gehört seit vielen Jahren zu den führenden Stimmen in der Live-Event- und Unterhaltungsbranche, wenn es um die Integration nachhaltiger Praktiken geht. Sein Ziel ist es, den CO2-Impact der Branche nachweisbar zu reduzieren und effizientes Energie- und Ressourcenmanagement innerhalb des globalen Ökosystems für Live-Events voranzutreiben. Beim VPLT-Mitglied d&b Audiotechnik ist der gebürtige Berliner als Global Director of Sustainability tätig. Zuvor war er in führenden Positionen bei weiteren Unternehmen der Branche tätig.

Trebus ist für sein Engagement mehrfach mit Innovations- und Nachhaltigkeitspreisen ausgezeichnet worden. Er ist seit kurzem als Klimabotschafter der EU-Kommission tätig und bekleidet einflussreiche Positionen in mehreren internationalen Normungsorganisationen. So ist er beispielsweise Vorsitzender des Arbeitskreises Nachhaltige Veranstaltungsnormen beim Deutschen Institut für Normung (DIN) und spielt eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung globaler Nachhaltigkeitsprotokolle als Teil der ISO-PC250-Arbeitsgruppe für nachhaltige Veranstaltungen, Unterhaltung und Sport, insbesondere bei der Ausarbeitung der Norm ISO 20121:2024.

Darüber hinaus ist Trebus aktives Mitglied der Circular Economy Alliance (CEA) in Paris und des European Remanufacturing Council in Brüssel, die sich beide für die Förderung der Kreislaufwirtschaft einsetzen.

(Foto: Uwe Ditz/d&b Group)

