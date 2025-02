Oliver Parker

Lawo hat die Beförderung von Oliver Parker zum Head of Global Sales mit sofortiger Wirkung bekanntgegeben. In seiner neuen Rolle wird Parker die globalen Vertriebsziele verantworten und das internationale Sales-Team leiten.

Dieser strategische Schritt erfolgt im Zuge von Jamie Dunns erweiterten Aufgaben als Vorstand und Deputy CEO seit Juni 2024, was es ihm erlaubt, sich nun verstärkt auf die Unternehmensführung und strategische Ausrichtung zu konzentrieren.

Seit seinem Eintritt bei Lawo im Jahr 2023 als Head of Sales, Enterprise und SaaS, hat sich Parker als Vertriebsleiter etabliert, der ein Umsatzwachstum für die Technologien des Unternehmens vorweisen kann. Zuvor war er in leitenden Positionen bei BlackBird PLC tätig, darunter als Chief Commercial Officer und Vice President of Commercial, International.

Parkers Berufsweg umfasst außerdem Stationen bei ChyronHego, BSkyB und Mama Productions, wo er umfassende Erfahrung in Vertrieb, Produktmanagement und technologischen Lösungen sammelte.

(Foto: Daniel Foltin Fotografie)

