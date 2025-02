ISE 2025: Are you ready to rumble?

Die Esports Arena der ISE 2025 ist ein aufregendes neues Feature, das die Welt des kompetitiven Gamings ins Zentrum der Veranstaltung rückt. In Zusammenarbeit mit LVP, einem der weltweit führenden Betreiber globaler Esports-Wettbewerbe, wird die 1000 qm große Esports Arena zu einer der Hauptattraktionen in der neu eröffneten Halle 8.1. und wird drei zentrale Elemente bieten:



- Die Spannung eines authentischen Esports-Turniers, bei dem professionelle Spieler an allen vier Messetagen vor einem Live-Publikum gegeneinander antreten.



- Eine beeindruckende Präsentation der AV- und Broadcast-Technologien, die in der Produktion von Esports-Events eingesetzt werden.



- Spannende Vorträge und Präsentationen, die das Publikum an allen vier Tagen in verschiedene Aspekte der Esports-Welt einführen und vertiefen.



Turnier-Action



Jeden Tag treten Esports-Profis in spannenden Matches gegeneinander an, die live auf Twitch gestreamt werden. ISE-Besucher können die Action von den Sitzbereichen der Arena aus auf riesigen LED-Bildschirmen verfolgen. Zusätzlich haben sie die Möglichkeit, selbst gegeneinander oder sogar gegen die Profis anzutreten. Im Laufe der Woche stehen vier bekannte Spiele im Fokus, wobei jeden Tag ein anderes Spiel präsentiert wird.



Technologie live erleben



Esports-Events setzen Maßstäbe in der Nutzung moderner AV- und Broadcast-Technologien und zeigen, was in der Live-Event-Produktion möglich ist. Die Esports Arena auf der ISE demonstriert diese Innovationen in einer voll funktionsfähigen Arena, die täglich live sendet. Besucher können dem Produktionsteam bei der Arbeit zusehen und hautnah erleben, wie die verschiedenen Übertragungselemente bedient werden. Die Arena bietet eine einmalige Gelegenheit, hinter die Kulissen der Esports-Produktion zu blicken und die technologischen Prozesse zu verstehen, die diese hochmodernen Events ermöglichen.



Content Programm



Neben den Gaming-Matches gibt es täglich ein spannendes Programm mit Technologiepräsentationen und Arena-Touren, die die Schlüsselkomponenten wie Audio-, Broadcast- und Display-Technologien hervorheben. Führende Esports-Experten und das LVP-Team beteiligen sich an Vorträgen und Präsentationen, die Themen wie technologische Innovationen, Esports-Trends und deren Auswirkungen auf die Live-Produktion traditioneller Sport- und Entertainment-Events beleuchten.



Registrierungen für die ISE 2025 sind mit dem Code "ISE2025etnow" KOSTENLOS! Pässe für das ISE 2025 Content Programm können nach der Registrierung hinzugefügt werden. Das vollständige Content-Programm der ISE 2025 gibt es hier



https://www.iseurope.org/content-programme