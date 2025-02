Hof stellt Event-Carts vor

Mit den beiden neuen Event Carts EC16 und EC19 präsentiert Hof eine flexible, stapelbare, sehr leichte und dennoch belastbare Lösung für den Transport von Equipment vor. Die Carts können flexibel bestückt und für den jeweiligen Anwendungszweck angepasst werden. Der Umbau ist einfach und innerhalb weniger Minuten erledigt.



Die Event Carts sind eine flexible Alternative zu herkömmlichen Cases und somit eine praktische Transportlösung für (Veranstaltungs-) Equipment jeder Art. Um den Platz im Event Cart so effektiv wie möglich zu nutzen, sind die unterschiedlichen Ebenen in Abständen von 7,5 cm einschraubbar. Dies schafft Platz für umfangreiches optionales Zubehör, etwa Einlegeböden, Transportboxen und Handgriffe. Lampen können unterhalb der Transportboxen eingehängt werden. Die Event Carts sind bis 500 kg belastbar.



Da bei der Konstruktion wasserabweisende 12 mm Siebdruckplatten und Aluminiumprofile mit Wasserablauf verwendet wurden, sind die Event Carts auch im Außenbereich einsetzbar. Sie sind in zwei Größen erhältlich: Der EC16 hat die Maße 1200 x 800 x 1600 mm und der EC19 die Maße 1200 x 800 x 1900 mm. Damit haben beide Carts Truckmaß. Zusätzlich verfügt der EC16 mit seiner Höhe von 1600 mm über ein aircargofähiges Maß.



Die Event Carts werden in Deutschland hergestellt und können individuell mit Einlegeböden, Transportboxen und Handgriffen bestückt werden.



www.h-of.de/produkte/veranstaltungstechnik/dollys-transportmittel/event-carts