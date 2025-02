Black Lion Audio bringt Vintage-Klassiker Level-Loc auf den Markt

Black Lion Audio bringt mit dem Level-Loc einen Vintage-Klassiker in moderne Studios. In enger Zusammenarbeit mit Shure wurde deren Limiter/Kompressor um einige zeitgemäße Features erweitert. Der klangliche Kern bleibt aber dem Vorbild aus den 1960er Jahren treu und liefert eine kräftige Kompression und Sättigung, die sich im Studio besonders für Schlagzeugsignale bewährt hat. Die Ratio ist unveränderlich, der Threshold lässt sich über den "Distance"-Schalter in drei Stufen umschalten. Ein Mix-Regler ermöglicht einen stufenlosen Mix aus komprimiertem und unkomprimiertem Signal. Zusätzliche Optionen bei Ein- und Ausgängen machen den Level-Loc zu einem interessanten Werkzeug für die Klanggestaltung.



Der Level-Loc basiert auf dem gleichnamigen Limiter/Kompressor von Shure aus den 60er Jahren. Ursprünglich wurde der Level-Loc entwickelt, um eine kostengünstige und einfach zu bedienende Lösung für Sprachübertragung auf Bühnen und im Sendebetrieb zu bieten. Durch seine starke Kompression wurde er aber schon bald auch in Studioproduktionene vor allem für Schlagzeugsignale eingesetzt.



Die Beliebtheit des ursprünglichen Shure Level-Loc liegt in seinem speziellen Klangcharakter. Die Kompression greift aggressiv zu und prägt das Signal mit sehr deutlichen Verfärbungen, die von Oberton-Anreicherung bis zu brachialer Verzerrung reicht. Letzteres erreicht der neue Black Lion Audio Level-Loc vor allem, wenn die Eingangsbedämpfung ausgeschaltet und ein Line-Signal zugeführt wird.



Seinem Ursprung als Gerät für Sprecher, die mit den Feinheiten der Audiokompression nicht vertraut sind, verdankt der Level-Loc seine ungewöhnliche Parameter-Ausstattung. Die Ratio ist festgelegt und nicht veränderbar. Der Threshold lässt sich in drei "Distance" Stufen schalten. Damit sollten ursprünglich die Sprecher wählen, wie groß ihr Abstand vom Mikrofon ist. Der aktuelle Level-Loc hält an der Bezeichnung fest, um dem Vintage-Vorbild Tribut zu zollen.



Allerdings gibt es eine Reihe von Features, die dem Original nicht zur Verfügung standen. Der Mix-Regler mischt das komprimierte Signal mit dem unbearbeiteten Eingangssignal und ermöglicht so auch subtilere Eingriffe. Über die Kombobuchse können entweder Mikrofon- oder Line-Signale zugeführt werden. Ausgangsseitig gibt es wie beim Original einen XLR-Ausgang mit Impedanzwahl sowie zusätzlich einen Klinkenausgang. Phantomspeisung ermöglicht den Betrieb mit Kondensatormikrofonen. Ein 50-dB-Pad erlaubt den sinnvollen Umgang auch mit anderen Signalen. Ein Schalter auf der Front ermöglicht die Wahl zwischen "Standard" und "Mod" und damit zwischen den beiden Release-Geschwindigkeiten.



Der Black Lion Audio Level-Loc ist exklusiv über Audiowerk erhältlich.