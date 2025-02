ISE 2025: Bühne frei für die Zukunft des Live-Tourings

Vom 4. bis 6. Februar 2025, täglich von 10.30 bis 17 Uhr, bietet die Live Events Stage in Halle 6 in der Lighting & Staging Zone ein faszinierendes Programm. Als Weiterentwicklung des Live Events Summit erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Angebot mit frei zugänglichen Sessions, Vorträgen von Branchenexperten und Networking-Events, die einen tiefen Einblick in die Welt der Live-Events gewähren.



Inmitten der wachsenden medialen Aufmerksamkeit für Live-Events kommen hier Experten aus allen Bereichen des Live-Tourings zusammen. Fachleute aus den Bereichen Audio, Beleuchtung, Video, Bühnenbau sowie Spezialeffekte und Pyrotechnik teilen ihre wertvollen Erkenntnisse.



Am Freitag, 7. Februar, von 10.20 bis 15 Uhr, richtet die ISE den Fokus auf Karrieren, Talente und Jobmöglichkeiten in der AV-Branche. Production Futures übernimmt die Live Events Stage und verwandelt sie in eine zentrale Anlaufstelle für Networking, Inspiration und Karriereentwicklung in der Live-Event- und Broadcast-Technologiebranche. Dieses Programm richtet sich speziell an Berufseinsteiger mit 0–5 Jahre Berufserfahrung und bietet



- Inspiration von Berufseinsteigern, Experten und Branchenführern

- Karriereberatung speziell für Newcomer

- Networking mit Fachleuten, um Kontakte zu knüpfen und Jobs oder Trainingsmöglichkeiten zu finden

- Möglichkeiten zur Weiterentwicklung von Fähigkeiten und technischem Know-how



Ein Tag voller Lernen, Networking und Impulse, der technische Fähigkeiten und wertvolle Kontakte bietet, um sicher und erfolgreich in die nächste Karriere-Phase zu starten. Preisgekrönte Newcomer teilen ihre Erfahrungen und Einblicke, unterstützt von erfahrenen Fachleuten der Branche. Die Teilnehmer verlassen die Veranstaltung mit praktischen Tipps und neuen Kontakten, die ihnen den Weg für ein erfolgreiches Jahr 2025 ebnen.



Die Production Futures Live Events Stage Takeover ist Teil der Fast Forward Friday-Initiative auf der ISE. Der Tag wird von Hannah Eakins (Foto), CEO von Production Futures, moderiert. Als Verfechterin von Diversität und Beschäftigungsfähigkeit setzt sie sich dafür ein, dass jeder junge Mensch Zugang zu kreativen und technischen Berufen hinter Bühne und Kamera hat.



Registrierungen für die ISE 2025 sind mit dem Code "ISE2025etnow" KOSTENLOS! Pässe für das ISE 2025 Content Programm können nach der Registrierung hinzugefügt werden. Das vollständige Content-Programm der ISE 2025 gibt es hier



https://www.iseurope.org/content-programme