„WTF24 - We transform future“ feiert erfolgreiches Debüt

Die fwd: Bundesvereinigung Veranstaltungswirtschaft hat in Kooperation mit Ereignishaus - Agentur für Live-Marketing, der Joke Event AG und Phocus Brand Contact ein neues Veranstaltungsformat ins Leben gerufen: „WTF24 - We transform future“ feierte am 21. und 22. August 2024 in der Grand Hall Zollverein in Essen seine Premiere und zog zahlreiche Branchenexperten an, die sich mit gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, technologischen, kulturellen und nachhaltigen Zukunftsthemen auseinandersetzten.

Die Teilnehmer konnten in dem innovativen Format neue Erkenntnisse und Trends teilen und aktiv an der Zukunftsgestaltung der Branche mitwirken. Die Veranstaltung bot die Möglichkeit, sich auszutauschen, aktuelle Herausforderungen zu diskutieren und sich in interaktiven Elementen wie der Erprobung neuester KI-Instrumente einzubringen. Workshops förderten das generationenübergreifende Lernen und ermöglichten es den knapp 300 Teilnehmern, gemeinsam mit Branchenkennern und jungen Talenten zukunftsorientierte Ideen zu entwickeln.

Auf zwei Etagen konnten die WTF24-Teilnehmer über zwanzig Programmpunkte wahrnehmen, die die wesentlichen Aspekte des Wirtschaftszweiges abdeckten, gegliedert in die Fokusthemen des Verbandes: People, Politics, Business und Sustainability.

Ein besonderer Schwerpunkt lag auf politischen Aspekten, wie der Stärkung demokratischer Prozesse und der Förderung politischer Partizipation. Durch Vorträge und Diskussionsrunden wurden nicht nur aktuelle Herausforderungen beleuchtet, sondern auch konkrete politische Lösungsansätze erarbeitet, die für die Zukunft der Branche von Bedeutung sein könnten.

(Foto: fwd: Bundesvereinigung Veranstaltungswirtschaft)

www.forward.live