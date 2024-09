World of Headphones am 31. August in Essen

Am 31. August 2024 wird zum zweiten Mal die World of Headphones (WOH) ihre Türen im Oktogon auf der Zeche Zollverein in Essen öffnen. Besucher der Spezialmesse für Kopfhörer und tragbares Audiozubehör können vor Ort die neuesten Kopfhörermodelle aufsetzen, Komfort sowie Sound testen und dabei die verschiedenen Modelle miteinander vergleichen.

Mehr als sechzig Marken werden auf der WOH präsentiert, darunter unterschiedliche Modelle für Musikgenuss, Podcasts, Videos und Social-Media-Content. An den Hörtischen bieten die Aussteller eine professionelle Beratung in entspannter Atmosphäre.

Satoshi Yamamoto, Global Sales & Marketing Director, reist aus Japan an, um die Weltpremiere der neuen D8000-Kopfhörer-Serie bei ATR vorzustellen. Ein weiterer Gast, Martin Roberts, Director der Headphone Business Unit von Warwick Acoustics, wird die Kopfhörersysteme Aperio und Bravura im Raum von AudioNext präsentieren.

Ein Plattenstand lädt mit analogen und digitalen Tonträgern sowie passendem Vinylzubehör zum Stöbern und Kaufen ein. Für das leibliche Wohl sorgen neben verschiedenen Restaurants auf dem Zechengelände die einzelnen Foodstationen auf der Gourmetmeile Metropole Ruhr, die parallel zur WOH stattfindet. Dort tischen Meisterköche der Essener Gastroszene auf.

Der Besuch der WOH lässt sich zudem mit einer Besichtigung der Zeche Zollverein verbinden. Die einst größte Kohleförderanlage Europas symbolisiert das Ruhrgebiet und ist UNESCO-Welterbe. Seit ihrer Stilllegung steht die Zeche unter Denkmalschutz. Als beliebtes Ausflugsziel ist sie weit über die regionalen Grenzen hinaus bekannt.

Veranstalter der WOH ist die High End Society Service GmbH. Der Eintritt zur Messe ist kostenlos. Öffnungszeiten: 10 bis 18 Uhr.

www.worldofheadphones.de

www.highendsociety.de