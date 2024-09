Shure zeigt Drahtloslösungen für Broadcast und Content Creation auf der IBC2024

Shure wird auf der diesjährigen International Broadcasting Convention (IBC) am Stand C32 in Halle 8 seine neuesten Drahtlostechnologien für Broadcast, Filmton und Content Creation präsentieren. Dazu gehören unter anderem die neuen mobilen Komponenten des digitalen SLX-D Drahtlossystems, das ultrakompakte, Direct-to-Phone-Funk-Ansteckmikrofonsystem MoveMic für Content Creation von unterwegs sowie weitere Audiolösungen und Software. Die IBC ist Europas größte Entertainment- und Broadcast-Messe und findet vom 13. bis 16. September 2024 in Amsterdam statt.

„Die IBC ist immer ein besonderer Moment für die Broadcast-Branche. Sie bietet die perfekte Plattform, um neue Entwicklungen und Technologien zu erkunden“, sagt Nick Wood, Senior Director Global Marketing & Product Management bei Shure. „Wir freuen uns darauf, unsere neuesten Produkte dort vorzustellen, und auf einen anregenden Austausch mit der Entertainment- und Broadcast-Community.“

