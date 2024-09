One Tech Group macht Screens von RBL Media programmatisch verfügbar

Die One Tech Group hat durch eine weitere Partnerschaft das programmatisch verfügbare DOOH-Inventar ausgebaut: Ab sofort sind auch die Screens des DOOH-Publishers RBL Media über die SSP1 der One Tech Group für Werbetreibende bzw. ihre Agenturen buchbar.

RBL Media vermarktet aktuell insgesamt rund 110 digitale Screens an frequenzstarken Knotenpunkten an Ein- und Ausfallstraßen sowie in innerstädtischen Bereichen wie Fußgängerzonen in den Städten Essen, Leipzig, Erfurt, Aachen und Münster. Dabei handelt es sich um hochformatige dCLPs (75 Zoll) und dCFs (digital City Flags) mit einer Fläche von bis zu 7 Quadratmetern.

Die Screens sind über die SSP1, die Supply-Side Platform der One Tech Group, buchbar. Das Motiv-Handling umfasst Bewegtbild und Standbild mit einer Spotlänge von 10 Sekunden. Mit einer monatlichen Reichweite von aktuell bis zu 29 Millionen Impressions bieten die Screens von RBL Media die Möglichkeit, urbane Zielgruppen zu erreichen. Alle Werbeflächen sind als Preferred und Guaranteed Deals sowie als Private und Open Auction buchbar.

(Foto: Eric Kemnitz)

www.onetech.group

www.rblmedia.de