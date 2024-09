MoovIT stellt Neuheiten vor

MoovIT hat mehrere Neuheiten bekanntgegeben, darunter die Helmut.cloud, mit deren Einführung die Entwickler von MoovIT einer Logik folgen, die auch für alle bisher entwickelten Softwareprodukte die Leitlinie gewesen ist: offene Gestaltbarkeit von Arbeitsprozessen (Workflows), flexible Integrationsfähigkeit von Drittsystemen und größtmögliche Unabhängigkeit der Kunden bei der Umsetzung ihrer Aufgaben.

„Build your own workflow“ ist das Konzept von Helmut.cloud, einer holistischen Plattform zum Organisieren, Erstellen, Auslösen, Ausführen und für das Monitoring von Workflows. Anwender in der Videoproduktion haben mit Helmut.cloud die Freiheit, die Prozesse angepasst an ihre jeweiligen Berechtigungen, Anforderungen, Prioritäten, Kapazitäten und Rahmenbedingungen im Team zu gestalten und zu steuern.

Zudem wurde das Helmut4-Projektmanagementsystem für Adobe Premiere und After Effects mit den Komponenten HelmutFX, IO, Cosmo und Housekeeper mit weiteren Funktionen ausgestattet. Es bietet jetzt auch eine Avid-Pro-Tools-Integration für verbesserte Audionachbearbeitungen sowie eine Avid-iNews-Integration für Newsroom-Anwendungen. Durch die neue Asset-Search-Funktion in Cosmo verfügt Helmut4 über weitere Möglichkeiten, Aufgaben zu übernehmen, die ansonsten ein PAM erfordern.

Adobe Premiere ist mit Helmut4 eine offene und flexible Lösung, die im Videoproduktionsumfeld auf Basis der Workflow Engine auch die Einbindung von Social Media und KI-Funktionen von Dritt-Anbietern ermöglicht.

Foto: Das MoovIT-Team auf der IBC2023. (Fotocredit: MoovIT)

www.moovit.de