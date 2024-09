Maktive investiert erneut in Produkte von GLP

Maktive, ein in San Diego, Kalifornien, ansässiges Rental-Unternehmen und Studio für Produktionsdesign hat in die neueste Generation von IP65-zertifizierten Scheinwerfern des deutschen Herstellers GLP investiert, die allesamt auf der X5-Plattform basieren.

Im November letzten Jahres kauften die Kalifornierer 150 der neuen JDC2 IP, nachdem sie Prototypen auf dem LDI-Messestand gesehen hatten; es war die bis dato größte Einzelinvestition des Unternehmens. Zuvor hatten sie bereits jeweils einhundert GLP Impression X5 IP Bar 1000 und Fusion by GLP Exo Beam 10s sowie fünfzig GLP Impression X5 IP Maxx gekauft.

„Wir sind immer sehr daran interessiert, unsere Chipsätze aufeinander abzustimmen, um möglichst homogene Farbtöne zu erzeugen“, sagt Bryan McClanahan, der Maktive im Jahr 2009 gemeinsam mit Patrick Randall gegründet hatte. In den letzten Jahren sei Maktive enorm gewachsen - das betreffe sowohl die eigenen Kreativ-Projekte des Unternehmens als auch die Dienstleistertätigkeit für andere Produktionsdesigner. „Früher kauften wir beispielsweise 24 Stück von jedem Produkt, merkten aber schnell, dass wir anfangen mussten, Geräte in einer Stückzahl von 100 zu kaufen, um wettbewerbsfähig zu sein und sowohl unsere Bedürfnisse als auch die von LDs in den Vereinigten Staaten zu erfüllen“, so McClanahan.

Die Investition in das JDC2 IP betreffend, ergänzt er: „Viele Firmen hatten zuvor schon versucht, Video in ihre Produkte zu integrieren, indem sie komplexe Array-Video-Mapping-Software verwendeten, die über NDI lief. Das JDC2 IP hingegen besitzt neben der NDI-Integration auch integrierte visuelle Effekte. Unsere Idee war es also, das Gerät bei so vielen Shows wie möglich einzusetzen, auch bei solchen, für die nicht zwingend das JDC2 IP vorgesehen war.“

Maktive ist nicht nur selbst eine kreative Designfirma, sondern arbeitet auch mit Lichtdesignern im ganzen Land zusammen. „Wir haben einen JDC2 IP vor dem Haus aufgestellt, damit wir den LDs, die zu ihrem Programmierfenster kommen, zeigen können, wie der Scheinwerfer funktioniert und wie er zu bedienen ist“, erläutert McClanahan.

www.glp.de