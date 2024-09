LEaT Con 24 präsentiert Technik zum Anfassen

Die LEaT Con, Networking Convention der Live- und Entertainment-Industrie, öffnet vom 22. bis 24. Oktober 2024 erneut ihre Tore in der Hamburg Messe (Halle B6). Die Veranstaltung hat sich als Treffpunkt für Fachleute der Veranstaltungsbranche etabliert und setzt in diesem Jahr besonders auf interaktive Erlebnisse, bei denen Technik nicht nur präsentiert, sondern erlebbar gemacht werden soll.

Die LEaT Con 24 bietet ihren Besuchern die Möglichkeit, neue Technologien nicht nur aus der Ferne zu betrachten, sondern selbst Hand anzulegen. In speziell eingerichteten Experience Zones, praxisnahen Trainings und interaktiven Setups sollen die Teilnehmer aktiv ins Geschehen eingebunden werden.

In der Tracking Area können Besucher am 24. Oktober verschiedene Tracking-Technologien, die eine zentrale Rolle in der Eventproduktion, bei Live-Übertragungen und interaktiven Installationen spielen, selbst ausprobieren. Die Tracking Area bietet sowohl Neulingen als auch Profis die Gelegenheit, ihr Wissen über verschiedene Lösungen zu vertiefen und neue Anwendungsmöglichkeiten zu entdecken.

In der HDR Experience Zone der LEaT Con erhalten Besucher zudem die Möglichkeit, die Effekte von HDR (High Dynamic Range) und WCG (Wide Color Gamut) in einem Live-Setup zu erleben und ihre Fragen vor Ort den Experten Matthias Wilkens und Johannes Grieb zu stellen.

Operators, Veranstaltungstechnikern und anderen Interessierten bietet die Trainingsarea der LEaT Con 24 die Gelegenheit, ihre Kenntnisse in der Lichttechnik zu vertiefen. Hier können praxisnahe Schulungen an vier relevanten Lichtpulten absolviert werden, darunter Avolites Titan, GrandMA3, ETC Hog und ChamSys MagicQ.

Insgesamt bietet die LEaT Con 24 über 120 Programmpunkte, von Vorträgen über Workshops bis hin zu Demos. Besucher der Convention können zwischen zwei Ticketoptionen wählen: Basic Ticket mit Zugang zu den umfassenden Basis-Angeboten der LEaT Con (Ausstellungsbereich, Main Stage, Speakers Corner, Programm der Special Areas Studioszene und AVcon, Trainingsarea, LEaT Specials & Experience-Flächen, Demoräume sowie Netzwerkmöglichkeiten mit Ausstellern und Branchenkollegen); oder Insights Ticket mit zusätzlichem Zugang zu exklusiven Weiterbildungsformaten (u.a. limitierte Workshops in kleinen Gruppen, Deep Dive Sessions mit Experten und Führungen durch Hamburgs Event-Highlights). Mittels optionalem, kostenpflichtigem Catering Upgrade sind an allen Tagen warme Speisen hinzubuchbar. Eine Getränke-Flatrate ist in allen Ticketkategorien enthalten.

(Foto: Manfred H. Vogel/LEaT)

www.leatcon.com