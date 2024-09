Immersive Forum 2024 im Oktober in Heilbronn

Am 8. und 9. Oktober findet in Heilbronn das Immersive Forum 2024 statt. Die Veranstaltung, die sich an Branchenprofis und andere Audio-Enthusiasten richtet, bietet eine Gelegenheit, tief in die „Immersive Welt“ einzutauchen und die neuesten Trends und Innovationen kennenzulernen.

Vortragsprogramm - 8. Oktober 2024:

- Den Fuß am Ball, den Finger am Fader - Immersive Mixing bei der Euro 2024 (mit Hörbeispielen)

- Kann eine Vase sprechen? - Audio für Augmented Reality

- Technik und Kreativität - Möglichkeiten und Umsetzung immersiver Livebeschallung

- Get the Balance Right! - Immersive Audio in der raumakustischen Planung

- Vielschichtig? - Singer/Songwriter-Produktionen in 3D-Audio (mit Hörbeispielen)

- Das nächste Level - Immersive Audio für Gaming-Produktionen (in englischer Sprache, mit Video- und Hörbeispielen)

- Goldbergs Traum - Klassisches Orchester meets IKO (mit Hörbeispielen)

- Von der Matrix in die Praxis - Ein Überblick für berufliche 3D-Horizonte

- Dolby Atmos ist olympisch! - Neue Projekte und Entwicklungen

- Von Soft bis Hard - Rock und Metal in 3D (mit Hörbeispielen)

- Inside the Mix - Neueste Dolby-Atmos-Produktionen (mit Hörbeispielen)

- Interaktiv und immersiv - TV-Inhalte mit MPEG-H Audio auf dem Vormarsch

Vortragsprogramm - 9. Oktober 2024:

- Wacken in 3D? - Mitten im Publikum mit den Immersive Guerrilliaz (mit Hörbeispielen)

- Von Mikrofonen und Räumen - Exzellentes Klassikrecording in 3D (mit Hörbeispielen)

- Wunschkonzert oder Mehrwert? - 3D-Audio-Planung und -Integration bei Bauprojekten

- Die Achterbahn im Kopf - Immersive Konzepte in Freizeitparks

Zwischen den Vorträgen und am Abend des 8. Oktober besteht die Möglichkeit, in persönlichen Gesprächen Details zu vertiefen und Kontakte zu knüpfen. Alle Getränke und die komplette Verpflegung sind an beiden Tagen in der Teilnahmegebühr enthalten. Für Studierende, Schüler und Azubis ist die Teilnahme vergünstigt.

Detaillierte Informationen zum Programm, zur Anmeldung und zu Unterkunftsmöglichkeiten sind unter www.audiopro.de/immersiveforum zu finden.

(Foto: Audio Pro)

www.audiopro.de