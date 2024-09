FunTech Innovation geht mit Syscomtec an den Start

Die Syscomtec Distribution AG bietet ab sofort das Produktportfolio für hybride Zusammenarbeit von FunTech Innovation im deutschsprachigen Raum an. Die Kooperation markiert den Start von FunTech Innovation in der DACH-Region.

FunTech Innovation wurde 2021 in Taiwan gegründet und eröffnete in diesem Jahr seine Europazentrale in Madrid. Das Unternehmen gestaltet hybride Meetings mit seinen Lösungen. Dabei konzentriert sich das Entwicklerteam auf Huddle Spaces und mittelgroße Besprechungsräume für bis zu zehn Personen.

Die Produktpalette reicht von Webcams und Konferenzkameras über Speakerphones bis hin zu interaktiven Displays, die unter den Markennamen Innex und Ideao angeboten werden. Darüber hinaus steht mit ReactivSuite eine Lösung für drahtloses Präsentieren und Zusammenarbeiten zur Verfügung. Bei den Konferenzkameras kommt moderne KI-Technologie für Tracking und Framing zum Einsatz.

Syscomtec, Distributor für Digital Signage, Visualisierungstechnik, Signalmanagement und Steuerungen, erweitert durch die Kooperation sein Portfolio im Bereich Conferencing. Obwohl hybride Meetings längst zum Arbeitsalltag gehören, sei das Potenzial für professionelles Equipment noch groß, so Manuel Krimmer, Vorstand Vertrieb von Syscomtec.

Fotos: George Chen, General Manager, Fun Technology Innovation EMEA SL (links); Manuel Krimmer, Vorstand Vertrieb, Syscomtec. (Fotocredits: FunTech Innovation/Syscomtec)

www.funtechinnovation.com

www.syscomtec.com