Verleihung des „Applaus“-Awards im November in Rostock

Am 20. November 2024 wird Kulturstaatsministerin Claudia Roth den „Applaus“-Award zum elften Mal verleihen. Die Auszeichnungen in insgesamt sechs Kategorien, die mit Preisgeldern in Höhe von rund 1,6 Millionen Euro verbunden sind, werden erstmals in Rostock vergeben.

„Mit dem ‘Applaus’ setzen wir ein klares Zeichen der Wertschätzung für herausragende Livemusikspielstätten und -programme in ganz Deutschland“, sagt Katja Lucker, Geschäftsführerin der Initiative Musik. „Wir freuen uns auf Rostock als Austragungsort in diesem Jahr. Großartige Orte wie das Peter-Weiss-Haus, das im vergangenen Jahr mit dem Hauptpreis in der Kategorie ‘Beste Livemusikspielstätten’ ausgezeichnet wurde, sind Teil der engagierten Club- und Spielstättenlandschaft Deutschlands. Genau dieses Engagement wollen wir mit dem ‘Applaus’ honorieren.“

Seit 2013 ehrt die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien Spielstättenbetreiber und Veranstalter mit dem „Applaus“-Award, einem der höchstdotierten Bundeskulturpreise. Die Durchführung des „Applaus“ erfolgt durch die Initiative Musik unter Einbeziehung der Bundeskonferenz Jazz und der LiveMusikKommission.

www.initiative-musik.de