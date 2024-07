Lichtwerk nutzt Robe-Scheinwerfer für CollectiveFour auf Berliner Fashion Week

Die Berlin Fashion Week bzw. Berliner Modewoche ist eine seit 2007 zweimal jährlich stattfindende, rund eine Woche andauernde Veranstaltungsreihe in Berlin. Während der Modewoche werden Modenschauen, Messen, Ausstellungen, Installationen und Konferenzen für Fachpublikum und Öffentlichkeit abgehalten. Bereits zum dritten Mal fand das größte Event im Rahmen der Berlin Fashion Week in der Uber Eats Music Hall in Berlin statt.

Bisher bekannt unter „We.4“ und nun unter dem Namen „CollectiveFour“, haben sich die vier Fashion Designer Rebekka Ruétz, Danny Reinke, Marcel Ostertag und Kilian Kerner zusammengeschlossen, um ihre aktuellen Kollektionen dem Fachpublikum zu präsentieren. Der Erlös der Ticketverkäufe wurde an „Children for Tomorrow“ sowie den Tierschutzverband Berlin gespendet.

Martin Uteß von der Lichtwerk Veranstaltungstechnik GmbH aus Berlin zeichnete für das Lichtdesign verantwortlich. Er entschied sich u.a. für zwölf MegaPointes, zwölf LEDBeam 350 und vierzig LEDBeam 150 von Robe Lighting. „So unterschiedlich die Looks der vier Designer waren, so unterschiedlich mussten meine Lichtdesigns zu den einzelnen Shows sein“, sagt Uteß.

Die MegaPointes waren im Backdrop in sechs Leitertraversen links und rechts der mittigen Leinwand positioniert. „Die vielen Funktionen ermöglichten mir sowohl kräftige Beamshows, 70er-Jahre-Disco-Looks, als auch die Nutzung als Spitzlicht für den Runway“, so Uteß. Ergänzt wurden die MegaPointes durch LEDBeam 150, die im Backdrop den Raum in Farbe hüllen oder die MegaPointe mit ihren Beams untersützen konnten. „Ich war sehr froh, dass die Uber Eats Hall bereits mit ihnen ausgestattet ist und wir auf sie zurückgreifen konnten.“

Das Hauptaugenmerk lag auf der Ausleuchtung der Models. Außerhalb des eigentlichen Runways liefen diese einen vollständigen Kreis, um allen Gästen einen genaueren Blick auf die Kollektionen zu ermöglichen. Um hier den Fokus zu lenken und den Raum nicht unnötig zu erhellen, wurden die Models mit jeweils drei Scheinwerfern per Remote-System verfolgt. Die LEDBeam350 waren in den drei Überkopf-Traversen positioniert, die parallel zum Catwalk mittig und über dem Publikum geflogen wurden.

(Fotos: Lichtwerk Veranstaltungstechnik GmbH/Michael Wittig)

www.robelighting.de