Andreas Obermayer

Andreas Obermayer hat sich dem Vertriebs-Team Süd von Lightware Deutschland angeschlossen. Obermayer, gelernter Elektriker und zertifizierter Tandberg und Cisco Video Field Engineer, ist ein erfahrener Fachmann in der Audio-, Video- und Veranstaltungstechnik.

In den vergangenen fünfzehn Jahren hat er als AV-Techniker, Projektleiter, Pre-Sales Engineer und Sales Manager bei Systemintegratoren und Herstellern gearbeitet und dabei Erfahrung in der Planung und Umsetzung von AV-Projekten gesammelt. Obermayers Tätigkeit bei einem deutschen Hersteller für Enterprise-Telefonanlagen hat seine Kompetenz in der Kommunikationstechnologie weiter gestärkt.

(Foto: Lightware Deutschland GmbH)

www.lightware.com