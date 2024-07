Kreuzfahrtschiff „Seven Seas Grandeur“ mit ETC-Lichtsystemen ausgestattet

Mit der „Seven Seas Grandeur“ sticht dieser Tage der sechste Luxus-Liner von Regent Seven Seas Cruises in See. Beim Beleuchtungskonzept des 224 Meter langen Kreuzfahrtschiffes, das über zehn Decks verfügt, spielen Lichtsysteme von ETC eine tragende Rolle.

Travis McHale, ein in diesem Segment erfahrener Lichtdesigner und Programmierer, war für das Lichtkonzept verantwortlich. Er schnürte auch das für die „Grandeur“ installierte Paket von Lichtsystemen, welches unter anderem 82 ColorSource Spot V, 23 ColorSource Fresnel V, neun ColorSource Linear, fünf Halcyon Platinum Ultra Bright, 32 Halcyon Titanium Ultra Bright und 20 Talen beinhaltet. Die Ansteuerung geschieht über eine ETC-Eos-Apex-10-Konsole (plus Fader Wing).

Eine Sonderrolle schrieb der Lichtdesigner bei der Kreuzfahrtschiff-Installation den insgesamt 37 Halcyon-Scheinwerfern zu. Sie kommen in der Event-Location des Schiffes zum Einsatz.

Zu den wichtigsten Entertainment-Programmpunkten der „Seven Seas Grandeur“ gehören die abendlichen Shows: In der ersten Saison nach dem Stapellauf sind es vier an der Zahl, drei davon wurden von McHale, der über langjährige Theater-Erfahrung verfügt, in Szene gesetzt. Besonders hilfreich seien dabei die Eos Apex 10 gewesen. McHale platzierte die Magic Sheets auf den Apex-Monitoren. „Früher habe ich sie immer auf externen Monitoren untergebracht, das ist mit der Apex nicht mehr nötig“, sagt er.

Da in der Kreuzfahrtschiff-Branche Energie-Einsparungen und Emissionen von großer Bedeutung sind, hat McHale auch im Beleuchtungsbereich der Schiffe einen Trend ausgemacht: „Es geht immer mehr in Richtung kompletter LED-Anlagen. Die Systeme von ETC sind da ganz vorne mit dabei.“

