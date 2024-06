Jan-Dirk Hachmann

Seit dem 01.06.24 ist Jan-Dirk Hachmann bei der LTT Group im Bereich Business Development tätig und wird insbesondere die Weiterentwicklung der Sparte Bühnentechnik mit dem Schwerpunkt Rigging unterstützen. Mit über 25 Jahren Erfahrung in der Branche ist Hachmann ein erfahrener Ansprechpartner auf seinem Gebiet.



Die LTT Group in Bocholt, die eines der größten Lager für Aluminiumtraversen in Europa sowie eine angeschlossene Fertigung für Aluminium- und Stahlprodukte betreibt, bietet sowohl Standardprodukte als auch Sonderbau made in Germany an. Mit Marken wie Naxpro-Truss, Litetruss, Bullstage und Riggatec sowie über 50.000 weiteren Artikeln verfügt die LTT Group über ein umfangreiches Sortiment für die Veranstaltungsbranche und Industrieanwendungen - für Jan-Dirk Hachmann die ideale Grundlage, um für Kunden innovative und maßgeschneiderte Lösungen in der Bühnentechnik anzubieten.