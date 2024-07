Harting Qualitäts- und Technologiezentrum besteht seit einem Jahrzehnt

Das Harting Qualitäts- und Technologiezentrum (HQT) in Espelkamp, das als Herzstück der Harting Technologiegruppe gilt, feiert heute sein zehnjähriges Jubiläum. Das mit hochmodernen Prüfeinrichtungen und Laboren ausgestattete HQT ist ein Kompetenzzentrum für die Entwicklung und Qualitätssicherung innovativer Verbindungstechniklösungen.

Das Gebäude unterstreicht zudem die Prinzipien des „New Work“. Insbesondere nach der Corona-Pandemie wurden neue Unternehmensbereiche wie die Unternehmenskommunikation und die Entwicklung neuer Technologien in das Gebäude integriert. Abteilungen rücken somit näher zusammen, um den Austausch und die Zusammenarbeit zu fördern.

Die offene und transparente Architektur des HQT solle die Unternehmensphilosophie von Harting widerspiegeln. Arbeitsbereiche, Tagungsräume und Aufenthaltszonen böten dabei Raum für kreative Ideen und ein produktives Miteinander. „Hier ist ein Ort der Begegnung und der Inspiration, an dem wir Kompetenzen bündeln, den Austausch fördern und so die Grundlage für wegweisende Innovationen schaffen“, so Dr. Stephan Middelkamp (Foto), Zentralbereichsleiter für Qualität und Technologien.

(Fotos: Harting Technologiegruppe/Euromediahouse GmbH/Manfred Zimmermann)

