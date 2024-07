Cittadino spricht internationale Fußballfans per Addressable Gate TV an deutschen Flughäfen an

Seit dem Beginn der Fußball-Europameisterschaft 2024 und in den kommenden Wochen strömen internationale Fußballfans in großer Zahl per Auto, Bahn, Bus und Flugzeug in die Gastgeberstädte. Für die letztere Gruppe findet der erste Kontakt im Gastgeberland somit am Flughafen statt, einem idealen Ort für Sponsoren, um die Fans der verschiedenen Nationalmannschaften gezielt zu erreichen. Medien nutzen diese Gelegenheit ebenfalls, um sich mit ihren Inhalten den nationalen und internationalen Fans zu präsentieren.

Wenn Marken die Fußball-EM nutzen wollen, um in den überfüllten Gastgeberstädten für die Fans sichtbar zu werden, ist das angesichts des Wettbewerbs und der damit verbundenen Reizüberflutung eine Herausforderung und ein kostenintensives Unterfangen. Flughäfen bieten hier, mit dem richtigen Targeting, eine kosteneffiziente Alternative - entscheidend ist dabei zu wissen, wann und wo die Fans für die jeweiligen Botschaften am empfänglichsten sind. Hier setzt Cittadino mit seinem Addressable Gate TV an, das eine gezielte Ansprache der Fußballfans ermöglicht.

„Mit Addressable Gate TV können Botschaften genau zum richtigen Zeitpunkt ausgespielt werden - und zwar nur in den Bereichen des Flughafens, in denen sich die jeweiligen Fans auch tatsächlich aufhalten“, erklärt Christian Helbig, Director Sales bei Cittadino. „Wir freuen uns, gemeinsam mit unseren Medienpartnern Kampagnen mit inhaltlichem Mehrwert umzusetzen. Die deutschen Flughäfen sind ab sofort die Orte, an denen das Fan-Erlebnis beginnt.“

Werbetreibende können den Touchpoint Airport unter anderem nutzen, um Glückwünsche oder Trostbotschaften, passend zur jeweiligen sportlichen Situation, auszuspielen. Die Kampagnen werden mithilfe verschiedener Targeting-Möglichkeiten gezielt auf Flüge, Spieltage und Ergebnisse abgestimmt. Dabei bieten die Screens von Cittadino auf die jeweiligen Werbetreibenden abgestimmte Möglichkeiten, etwa bei den Kooperationen mit n-tv und „Bild“: Der Nachrichtensender n-tv platziert die Spielstände und Ergebnisse der EM-Spiele präzise und in Echtzeit; „Bild“ wiederum platziert gezielt emotionale Botschaften zur EM auf den Screens.

Aktuell bietet Cittadino Addressable Gate TV an neun deutschen Flughäfen im Abflug- und Ankunfts- sowie im öffentlichen Bereich an. Das Programmatic-DooH-Angebot ermöglicht die Werbeansprache von Reisenden erstmals in Echtzeit nach Flugplan.

(Fotos: Cittadino)

