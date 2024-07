„Amok“ kündigt Eröffnung seines Nachtclubs in Palma de Mallorca an

Am 10. Juli 2024 soll der Night Club seine Tore öffnen: Das Vergnügungszentrum „Amok“ an der Playa de Palma eröffnet in diesem Sommer seinen Musikclub als Vorgeschmack auf das, was das ehrgeizigste Projekt für Musik, Freizeit, Gastronomie und Unterhaltung auf den Balearen werden soll.

Im Sommer fällt der Startschuss für das Projekt, das mehrere Phasen umfassen und im nächsten Jahr mit der vollständigen Eröffnung des neuen Unterhaltungsareals in Europa seinen Höhepunkt erreichen soll. „Wir freuen uns, die Eröffnung der Seele des ‘Amok’ anzukündigen, des Nachtclubs, des Ortes, an dem man sich selbst finden und verlieren kann, an dem man einzigartig und Teil von allem sein kann“, erklärt Recardo Patrick, die führende Stimme dieses Projekts, an dem eine Gruppe von Privatinvestoren beteiligt ist.

Als Unternehmer und Popstar waren Musik und Unterhaltung Patricks Leidenschaft und sein Beruf während seiner fünf Jahrzehnte andauernden Karriere als Freizeitveranstalter. Seiner Ansicht nach wird „Amok“ den Status quo der Insel verändern. „‘Amok’ ist mit der festen Absicht geboren, ein Vorher und Nachher im Freizeitangebot Mallorcas zu markieren“, erklärt er. „Es wurde geschaffen, um die Besucher dazu zu bringen, die Insel auf eine andere Art und Weise zu genießen und zu entdecken; es ist nicht nur ein Club, ‘Amok’ wird zu einer Insel in sich, die man entdecken und kennenlernen muss.“

„Amok“ ist ein Raum mit einem zeitgenössischen und avantgardistischen Design, der sich über 30.000 Quadratmeter erstreckt (15.000 davon werden von einer Lagune und einem Pool eingenommen, die 2025 eingeweiht werden sollen) und sich auf verschiedene Innen- und Außenbereiche verteilt.

Während der gesamten Sommersaison, vom 10. Juli bis Oktober, sollen sich auf der Tanzfläche des „Amok“ Clubgänger zum Rhythmus der Themenpartys - von Reggaeton-Sessions bis hin zu elegantem House und disruptivem Berliner Techno - versammeln. Tickets sind ab sofort über die „Amok“-Website erhältlich.

(Fotos: „Amok“)

www.amokmallorca.com