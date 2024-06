Showtec, Infinity und DMT bei „Pump Up the 90’s“ in Hardenberg im Einsatz

DPL Licht en Geluid, niederländischer Anbieter von Beleuchtungs- und Audiolösungen, hat bei der jüngsten „Pump Up the 90’s“-Veranstaltung in der Evenementenhal Hardenberg (Overijssel) wieder die 1990er Jahre zum Leben erweckt: Am 20. April 2024 traten Künstler wie Charly Lownoise, T-Spoon, Flamman & Abraxas, Critical Mass, DJ Potato, DJ Zany und Don Cartel unter der Lichtshow von Showtec, Infinity und DMT auf.

Für die „Duikboot Area“ wählte DPL Produkte aus, die eine immersive Atmosphäre schaffen sollten. Dazu gehörten vier neue Infinity-Raccoon-S420/4-Scheinwerfer, ein Strobe/Wash mit sektionaler Steuerung, RGBW-Wash-LEDs mit einem CRI von 92 und 35 CW-Strobe-LEDs mit über 70.000 Lumen. Diese wurden von zwanzig Infinity-Raccoon-P14/4-RGBM-Pars, drei Infinity-TF-300-Fresnels, 32 Showtec-Phantom-180-Wash-RGBW-LED-Wash-Moving-Heads und sechs Showtec LED Octostrip Set MKII für insgesamt 48 Meter mit sektionaler Steuerung unterstützt.

Für Lichteffekte sorgten zwei Sets des neuen Showtec Stage Blinder Flex Blaze mit insgesamt sechzehn warmweißen (3.000 K) 100-W-LED-Blinder-Pods. Jeder Pod ermöglicht eine traditionelle Wolfram-Dimmsimulation mit integrierten gelben LEDs und bot RGB-Blaze-Effekte. Um Farben und dynamische Beleuchtung zu erzeugen, wurden 150 Showtec Spectral M800 Q4 IP65, wetterfeste RGBW-LED-Pars, in zwei Hallen platziert, die von zwei Showtec-Lampy-20-2U-DMX-Konsolen gesteuert wurden.

Die Banner wurden von zwanzig Showtec ACT Profile 50 WW, warmweißen Theater-LED-Ellipsoid-Scheinwerfern, beleuchtet. Die Hauptbühne wurde von einer vierzig Quadratmeter großen DMT-Premiere-Series-4.6-G2-Outdoor-LED-Leinwand dominiert.

(Fotos: DPL Licht en Geluid/Highlite)

www.highlite.com

www.dplsound.nl