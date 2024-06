Programm des Event Education Symposium 2024 steht

Zum fünften Mal lädt der Bachelorstudiengang Veranstaltungsmanagement der Hochschule Hannover die Lehrenden im Fach Eventmanagement aus Deutschland und Europa, Vertreter der Praxis und Studierende wie Auszubildende zum Event Education Symposium (EES) ein, das auch in diesem Jahr in Zusammenarbeit von Studierenden und Lehrenden geplant, organisiert und durchgeführt wird.

Wissenschaftler - darunter Tim Brown (Foto) von der Chester Business School aus Großbritannien - treffen am 13. Juni 2024 im Hannover Congress Centrum (HCC) von 8:30 bis 16:30 Uhr auf Unternehmen, Studierende und (Young) Professionals, um gemeinsam zu diskutieren, wie sich Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Diversität und Inklusion in der Veranstaltungswirtschaft, der Eventausbildung und der Eventforschung spiegeln (sollten).

Tim Brown wird die Keynote beim Event Education Symposium halten und sich dabei mit dem Thema „Teaching Events in Metaverse“ auseinandersetzen. Mit Prof. Dr. Kim Werner, Prof. Dr. Kai-Michael Griese und Prof. Markus Große-Ophoff (alle Hochschule Osnabrück) werden zudem drei Stimmen im Diskurs um Nachhaltigkeit in der Veranstaltungsbranche mit ihren Beiträgen die Themen „Klimaangepasstes Verhalten im Eventbereich“ sowie „Digitalisierung als Unterstützer von Nachhaltigkeitsprozessen“ ausleuchten. Werner und Griese erläutern ihre Ergebnisse im Rahmen eines Workshops, der auch die Möglichkeit zum Ausprobieren eines Virtual-Reality-Planspiels zur Vermittlung von Klimaanpassungs-Kompetenzen in der Event-Aus- und Weiterbildung bietet.

Die Duale Hochschule Baden-Württemberg ist mit zwei Beiträgen vertreten: Prof. Dr. Thomas Bauer und Dr. Siegfried Mattern beschreiben Persönlichkeitsfaktoren mit ihrem Einfluss auf Erwerbsbiografien in der Veranstaltungsbranche bezogen auf die Mitarbeit in der Digitalisierung. Prof. Dr. Dirk Hagen skizziert Lernstrategien für Event Studies im Kontext der Megatrends Digitale Transformation und Nachhaltigkeit. Dieser Vortrag wird in englischer Sprache gehalten.

Prof. Thomas Sakschewski zeigt, wie Sustainability als Lehrforschungskonzept im Veranstaltungsmanagement eingesetzt werden kann. Gemeinsam mit Stephen Willaredt (beide Berliner Hochschule für Technik) zeigt er, wie die Cross-Impact-Bilanzanalyse als Szenariotechnik in komplexen Umfeldern der Veranstaltungswirtschaft eingesetzt werden kann. Prof. Dr. Isabelle Thilo wird zum Themenkontext „Diversität und Inklusion im Veranstaltungsmanagement“ präsentieren, während Prof. Dr. Gernot Gehrke (beide Hochschule Hannover) in einem Werkstattbericht erste Ergebnisse seines Forschungsprojektes „Nachhaltigkeit als Ergebnis ko-kreativer (Kommunikations-) Prozesse in der Beziehungstriade des Messemanagements?“ vorstellen wird. Thilo und Gehrke werden ebenfalls in englischer Sprache präsentieren.

Der Diskurs mit Unternehmen gehört zum festen Bestandteil des Event Education Symposiums. Linda Krüger und Markus Karl Bolle aus dem Experience Marketing der Volkswagen AG präsentieren, wie Volkswagen die Themen Diversität, Inklusion und Nachhaltigkeit auf der IAA Mobility 2023 umgesetzt hat. Judith Klein und Janine Warnecke von der Deutschen Bahn AG zeigen, wie die Bahn daran mitwirkt, dass Events nachhaltig starten können.

Mit der Vorstellung von Ergebnissen aus Abschlussarbeiten bietet das Symposium im Rahmen des Young Researcher’s Forum dem Nachwuchs eine Chance für Präsentation und Publikation ihrer Ergebnisse. Johann Weise, Absolvent der Berliner Hochschule für Technik, zeigt, wie Standardisierung und erweiterte Automatisierung von Veranstaltungsabläufen in der Kongress- und Fortbildungsbranche wirken. Laura Hoth von der Hochschule Osnabrück referiert zu „Extremwetter bei Veranstaltungen - eine Analyse der Kommunikationsstrategien im Krisenfall“.

Gefördert wird das Event Education Symposium in diesem Jahr erneut aus Mitteln des Programms Zukunft.Niedersachsen, einem gemeinsamen Förderprogramm des Niedersächsischen Ministeriums für Wissenschaft und Kultur und der VolkswagenStiftung. Außerdem gehören der Ausstellungs- und Messeausschuss der Deutschen Wirtschaft (AUMA) und der Verband der Kongress- und Seminarwirtschaft (Degefest) zu den Unterstützern der fünften Auflage des EES. Erstmals ist in diesem Jahr die Association for Events Management Education (AEME) Partner der Veranstaltung.

Die Teilnahme am Event Education Symposium 2024 ist für Interessierte kostenlos. Eine verbindliche Anmeldung ist unter https://eveeno.com/ees2024 möglich.

(Fotos: Hochschule Hannover/Chester Business School)

www.hs-hannover.de