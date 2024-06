Lang investiert in weitere LDX-135-Kamerazüge von Grass Valley

Nachdem die Lang AG bereits im September vergangenen Jahres in das LDX-135-Kamerasystem des Herstellers Grass Valley investiert hatte, gibt das Unternehmen aus Lindlar bekannt, dass der Bestand des Kamerazugs um weitere zwanzig Exemplare erweitert wird.

„In den vergangenen Monaten hat sich die LDX-135 in unserem Vermietpark als zuverlässiger und flexibler Kamerazug bewährt“, kommentiert Sven Bauschke, Product Specialist Image Processing & Event IT bei der Lang AG. „Die Integration von SMPTE ST 2110 sorgt dafür, dass die Kamera auch in absehbarer Zukunft für die unterschiedlichsten Aufgaben und Anforderungen gerüstet ist.“

(Foto: Grass Valley/Lang AG)

