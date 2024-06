King Stage wird Distributionspartner von Voice-Acoustic und Tennax in Taiwan

Das Distributionsnetzwerk von Voice-Acoustic und Tennax wächst weiter: Ab sofort übernimmt King Stage die exklusive Distribution der Pro-Audio-Lösungen aus Dörverden in Taiwan. King Stage, mit Sitz in Taichung City und zwei weiteren Niederlassungen in New Taipei City und Kaohsiung City, wurde 1999 von Alex Luan gegründet. Das Familienunternehmen in zweiter Generation vertreibt zudem seit 2009 auch globale professionelle Marken.

„Seit mehr als zwanzig Jahren sind wir als Audio-Großhändler Ansprechpartner für Pro-Audio-Produkte in Taiwan“, kommentiert Alex Luan, Gründer und Inhaber von King Stage. „Ich habe Voice-Acoustic zum ersten Mal bei der Outdoor-Demo auf der Prolight + Sound 2023 in Frankfurt gehört. Als Distributionspartner freuen wir uns, mit Voice-Acoustic und Tennax, unseren Kunden komplette Beschallungslösungen ‘made in Germany’ anbieten zu können.“

(Foto: King Stage)

www.voice-acoustic.de

www.tennax.de