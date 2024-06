Esylux erweitert Portfolio um neue Feuchtraumleuchten

Die Feuchtraumleuchten der neuen Esylux-Serie Olivia-2 bieten intelligente Lichtlösungen für Parkgaragen, Gänge, Lagerräume oder Keller. Neben Dali-2- oder On/Off-Treibern verfügen die Leuchten optional über integrierte Hochfrequenz-Bewegungsmelder. Das bedarfsabhängige Steuern von Leuchtengruppen soll für einen energieeffizienten Betrieb sorgen, während die integrierte Durchverdrahtung die Installation vereinfachen soll.

Der Hochfrequenz-Bewegungsmelder senkt gemeinsam mit der Lichtausbeute von bis zu 162 lm/W den Energieverbrauch: Bei den On/Off-Varianten schaltet er selbstständig und bedarfsabhängig eine Gruppe von sensorlosen Olivia-2-Leuchten. Bei den Dali-2-Varianten dient er als Eingabegerät für eine zentral gesteuerte Gebäudeautomation oder für APC-Präsenzmelder von Esylux. Diese steuern mit integrierter Dali-2-Steuereinheit dezentral und raumübergreifend bis zu sechzehn Gruppen, die HF-Melder von Olivia-2 liefern dafür dann die Informationen zu Bewegungen aus jedem Bereich.

Ein geeignetes Einsatzgebiet für eine solche Dali-2-Anlage wären beispielsweise Parkgaragen, deren Beleuchtung typischerweise im Dauerbetrieb arbeitet. Nur in Zonen, in denen ein HF-Bewegungsmelder einer Olivia-2-Leuchte oder der steuernde APC-Präsenzmelder selbst Bewegung durch Personen oder Fahrzeuge erkennen, würde dann die Beleuchtungsstärke automatisch erhöht. In allen anderen Zonen dagegen ließe sie sich zum Beispiel auf ein sparsames, aber Sicherheit schaffendes Orientierungslicht von zwanzig Prozent herunterdimmen. Auch eine zeitabhängige Steuerung wäre mit APC-Präsenzmeldern realisierbar.

Für eine vereinfachte Installation der Leuchten mit 1.200 oder 1.500 mm Länge sorgen unter anderem die integrierte Durchverdrahtung mit 5 x 2,5 Quadratmillimetern und zwei Kabelverschraubungen. Die Edelstahl-Montagebügel für die Deckenmontage lassen sich flexibel verschieben und vorhandene Befestigungsschrauben beim Austausch alter Leuchten dadurch weiternutzen.

Olivia-2-Varianten mit Notlichtfunktion und LiFePO4-Akku ergänzen das Portfolio. Manipulationssichere Edelstahl-Clips zur Befestigung des Diffusors, Schutzart IP66 durch eingespritzte Schaumdichtungen auf Silikonbasis und Stoßfestigkeitsgrad IK08 sichern bei allen Varianten die Funktionalität.

