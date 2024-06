DEAG verzeichnet weiteres Wachstum und erwartet erfolgreiches Gesamtjahr

Die Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft (DEAG) berichtet über einen planmäßigen, erfolgreichen Jahresauftakt 2024. Auf Basis einer nach Unternehmensangaben „prall gefüllten“ Event-Pipeline und „sehr guter“ Ticketverkäufe sei somit eine Fortsetzung des seit 2022 eingeschlagenen Erfolgskurses auch für das Gesamtjahr 2024 erkennbar.

In den ersten drei Monaten wurde ein Umsatz von rund 52 Mio. Euro erzielt. Damit lag der Umsatz um mehr als sieben Prozent über dem Wert des Vorjahreszeitraums von 48,2 Mio. Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) lag mit rund 2,9 Mio. Euro (Vorjahr: 3,1 Mio. Euro) ebenfalls im Rahmen der Erwartungen bedingt durch saisonale Verschiebungen des Geschäfts innerhalb der Genres und den Vorstandsumbau zum 1. April 2024.

Im laufenden Geschäftsjahr liegt der Schwerpunkt der Veranstaltungsdichte an margenstarken eigenen Event-Formaten im Vergleich zum Vorjahr auf den Folgequartalen, insbesondere auf dem 2. Halbjahr 2024. Das Q1 2024 war geprägt von einem starken Ticketing-Geschäft sowie dem planmäßigen Ausbau der DEAG-eigenen Veranstaltungsformate. Mittlerweile erzielt die DEAG rund die Hälfte ihres Konzernumsatzes mit eigenen und selbstproduzierten Veranstaltungsformaten.

Dabei gelingt es der DEAG, einen immer größeren Anteil an Tickets über die konzerneigenen Ticketing-Plattformen Myticket.de, Myticket.at, Myticket.co.uk, Gigantic.com und Tickets.ie abzusetzen. Bereits im ersten Quartal 2024 konnte der Ticketabsatz über diese Plattformen gegenüber dem Vorjahreszeitraum um rund 28 Prozent gesteigert werden. Für 2024 erwartet die DEAG eine Steigerung der verkauften Tickets auf etwa 11 Mio. insgesamt nach über 10 Mio. verkauften Tickets im Vorjahr mit kontinuierlich weiterwachsendem Anteil über die konzerneigenen Ticketing-Plattformen.

Weiter erfolgreich fortgesetzt hat die DEAG auch ihre Buy- & Build-Strategie. Durch Mehrheitsbeteiligungen an erfolgreichen Unternehmen baut die DEAG ihre Marktposition weiter aus und erschließt Synergiepotenziale unter anderem in den Bereichen Ticketing, Live-Entertainment sowie bei der Künstlerakquise und der Erschließung neuer Standorte. Ihre starke Marktposition im Bereich Spoken Word & Literary Events hat die DEAG durch die Übernahmen von „How To Academy“ und im Bereich Shows und Musical mit „ShowPlanr“ in Großbritannien Anfang 2024 weiter gestärkt.

Die DEAG plant, im weiteren Jahresverlauf ihre M&A-Aktivitäten zu intensivieren, und befinde sich aktuell in „aussichtsreichen Gesprächen mit interessierten Unternehmen“. Der Fokus liegt dabei auf dem Bereich Ticketing sowie der weiteren Expansion ins europäische Ausland.

Zwischen Januar und März 2024 hat die DEAG eine Vielzahl an Konzerten und Veranstaltungen unterschiedlicher Größenordnungen und Genres durchgeführt, darunter die „Christmas Gardens“ an 21 Standorten in sechs europäischen Ländern mit mehr als zwei Millionen Besuchern. Publikumsmagnete waren unter anderem Tourneen und Konzerte mit Judas Priest und OMD, Shows wie „Cirque du Soleil“ in der Schweiz und „Disney on Ice“ sowie das internationale Literaturfestival Lit.Cologne, das mit 112.500 Besuchern einen neuen Besucherrekord verzeichnete.

Im weiteren Jahresverlauf veranstaltet die DEAG neben Tourneen und Konzerten von AC/DC, Lenny Kravitz und Tream auch zahlreiche Open-Air-Festivals in den Bereichen EDM, Rock/Pop und Classics & Jazz, für die Ende des 1. Quartals 2024 bereits 4,9 Mio. Tickets verkauft wurden (ein Plus von rund 38 Prozent). Allein für Festivals wie Nature One, Indian Spirit, Syndicate, Belladrum Tartan Heart oder Sion sous les étoiles werde die DEAG erneut mehr als 800.000 Tickets verkaufen und dabei eine überdurchschnittlich hohe Marge erzielen.

Für das Gesamtjahr 2024 erwartet die DEAG unverändert eine Verbesserung des EBITDA bei einer ebenfalls positiven Umsatzentwicklung. „Wir waren im 1. Quartal erfolgreich und sind voll im Plan. Das verleiht uns Rückenwind für das Gesamtjahr und darüber hinaus“, sagt Detlef Kornett, Group CEO DEAG. „Die DEAG wächst organisch und stärkt zudem durch gezielte Akquisitionen ihre Marktstellung als einer der führenden Live-Entertainment-Anbieter in Europa. Wir sehen uns für weiteres Wachstum sehr gut aufgestellt und bauen dabei insbesondere das Ticketing als starken Wachstumstreiber immer weiter aus.“

www.deag.de