Hamburg Open: Fußball-EM, Paris 2024, intelligente Räume

Unter dem Motto "Menschen - Medien - Technik" ist am 15. und 16. Januar Kickoff für die "Hamburg Open", die wichtigste Veranstaltung für die deutschsprachige Broadcast- und Medientechnikbranche. Dann wird die Messe erneut zum Treffpunkt für alle, die sich für die neuesten Technologien, Vorträge und Networking-Möglichkeiten in der Medien-, Streaming- und Broadcasttechnik interessieren.



Hamburg Open Forum



Die Fernseh- und Kinotechnische Gesellschaft (FKTG) ist erneut Partner der Messe und bietet spannende Einblicke zum Thema Remote Production. Auf dem Hamburg Open Forum dreht sich alles um smarte, effiziente und nachhaltige Produktionsmethoden: So sprechen Claus Pfeifer (Sony Europe) und Jens Schilder (RTL Deutschland) in ihrem Vortrag "Remote Production mit 5G - Neue Technologie, neue Möglichkeiten" über die Herausforderungen der 5G-Technologie in der Medienproduktion. Sie teilen Erfahrungen aus einem Proof-of-Concept zur Fußball-Europameisterschaft in Köln sowie bei der Landtagswahl in Dresden.



Georg Lenzen (VP Product bei LTN) gibt spannende Einblicke in die Vorteile eines Managed-Multicast-IP-Netzwerks für Remote-Produktionen - vor allem bei dezentralen Setups. Erstmals dabei ist der Verband Deutscher Tonmeister (VDT): Prof. Felix Krückels von der Hochschule Darmstadt spricht in seinem Vortrag "3D Immersion im Live-Sport" über die Audioproduktion für Live-Sport und welche Herausforderungen und Möglichkeiten Immersion bietet. Roman Rehausen (Jünger Audio) beleuchtet in "Paris 2024 - Der Weg zu immersivem und barrierefreiem Audio" die neuesten Standards für immersives Audio.



Videos werden immer wichtiger in der Unternehmenskommunikation. Thorsten Kraus (Samsung Electronics) zeigt bei "Einsatz von LED-Wänden im Unternehmensstudio", wie in Meetingräumen ebenso wie in Corporate-Studios mit innovativen LED-Lösungen für virtuelle Produktionen kreative Prozesse optimiert und gleichzeitig Zeit sowie Kosten gespart werden.



Zentrales Thema: Künstliche Intelligenz



Maurice Camplair (Crestron) erklärt bei "Künstliche Intelligenz oder smarte Lösung? Ein Blick auf KI und ihre Anwendungen in der Medientechnik", wie KI eingesetzt wird, um Räume intelligenter und nachhaltiger zu gestalten, und gibt Einblicke in den Trainingsprozess von KI-Systemen.



Ermäßigter Eintritt mit ET.Now



Am ersten Abend startet ab 18 Uhr das traditionelle Get-Together: Networking - Drinks, Snacks und gute Musik inklusive. Die Hamburg Open 2025 finden am 15.01.2025 (10 bis 18 Uhr, Get-Together 18 bis 22 Uhr) und 16.01. 2025 von 10 bis 16 Uhr in der Halle B6 der Hamburg Messe (Eingang Süd, U-Bahn Messehallen) statt. Mit dem Promocode ETNOW gibt es das limitierte Half-Price-Ticket für nur 20 statt regulär 45 Euro. Das Expo-Ticket umfasst neben den Fachvorträgen auch kostenfreie Snacks, Drinks und das legendäre Get-Together.



Mehr Informationen zum Programm unter www.hamburg-open.de/programm/gesamtprogramm