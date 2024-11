Hamburg Open 2025: Neue Impulse für die Broadcast- und Medientechnik

Am 15. und 16. Januar startet mit der Hamburg Open 2025 das wichtigste Networking- und Innovations-Event des Jahres für die deutschsprachige Broadcast-, Streaming- und Medientechnik-Branche. Unter dem Motto "Menschen. Medien. Technik." bietet das Event auf dem Campus der Hamburg Messe eine zentrale Plattform, um sich über die aktuellen Entwicklungen und Trends entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Medien-, Konferenz- und Broadcastproduktion zu informieren.



Rund 200 Ausstellende präsentieren Lösungen von der Aufnahme über die Postproduktion bis hin zur Speicherung, Übertragung und Ausspielung von Bild- und Tonmaterial. Die Hamburg Open 2025 wird von der Hamburg Messe und Congress in enger Kooperation mit Studio Hamburg MCI organisiert.



Erweiterte Schwerpunkte

Die Fachmesse richtet 2025 einen zusätzlichen Fokus auf die Bedürfnisse von Anwenderinnen und Anwendern aus der Medien- und Konferenztechnik. Neben der traditionellen Broadcast-Technik stehen in diesem Jahr auch innovative Lösungen für Konferenz- und Kollaborationstechnik sowie Corporate Video im Mittelpunkt. Dieser Fokus entspricht dem steigenden Bedarf an flexiblen und integrierten Lösungen, bedingt durch die zunehmende Digitalisierung und den wachsenden Einsatz von AV-Technik.



Neu: die Media Tec Stage



Ein weiteres Highlight ist die neue Media Tec Stage - eine Bühne, auf der aktuelle Entwicklungen bei Unified Communications and Collaboration (UCC), Corporate Video, Konferenztechnik und Education im Vordergrund stehen. Neben technischem Wissenstransfer bietet sie eine Plattform für Diskussionen und Best Practice Beispiele für eine zunehmend hybride und vernetzte Medienlandschaft.



Das Programm auf den Stages und auf dem Forum wird gemeinsam mit führenden Branchenverbänden, darunter die Fernseh- und Kinotechnische Gesellschaft (FKTG), der Verband Deutscher Tonmeister (VDT) und die Audio Engineering Society (AES) Germany, entwickelt. Zahlreiche Formate fördern den Austausch und das Lernen in einer Zeit, in der die Branche vor Herausforderungen wie der Integration neuer Produktionsstandards, der Umsetzung von Nachhaltigkeitszielen und den Change Prozess durch Künstliche Intelligenz steht.



Limitierte Half-Price-Tickets ab sofort verfügbar



Der Ticketverkauf für die Hamburg Open 2025 ist gestartet. Mit dem limitierten Promocode OP25PROMO können sich Interessierte jetzt vergünstigte Tickets für nur 20 Euro (statt regulär 45 Euro) sichern. Das Expo-Ticket beinhaltet den Zugang zu allen Vorträgen, Catering sowie das Get-Together am Mittwochabend. Mehr Informationen unter



www.hamburg-open.de