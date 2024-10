Sinus - Systems Integration Award: Einreichungsphase startet

Im kommenden Jahr wird erneut der "Sinus - Systems Integration Award" im Rahmen der Prolight + Sound verliehen. Zum 30. Jubiläum der Fachmesse werden besonders innovative Projekte mit einem neuen Sonderpreis gewürdigt. Neben einer Fachjury ist zudem erstmals ein Publikums-Voting Teil des Entscheidungsprozesses.

Seit 2004 werden mit dem Sinus herausragende Lösungen auf dem Gebiet der Systemintegration geehrt. Im Fokus steht dabei die zielgerichtete Übertragung von Botschaften und Emotionen mittels des progressiven Einsatzes von AV-Medientechnik. Träger des Preises sind die Verbände VPLT und EVVC. Erstmals wird 2025 ein Sonderpreis vergeben: Der "Sinus AVantgarde for Innovations" soll zukunftsweisende Projekte würdigen, die durch besonders innovative Umsetzungen neue Impulse in der Integration audiovisueller Medien setzen und den Fortschritt der Branche fördern. Mit der Einführung der Auszeichnung möchten die Initiatoren die Bedeutung von Innovationen in einem sich stetig wandelnden technischen Umfeld unterstreichen.

Beteiligte sowie Fachleute aus der Eventindustrie können bis zum 15. November 2024 unter www.prolight-sound.com/sinus Projekte einreichen oder empfehlen. Die Verleihung findet am Messe-Donnerstag, den 10. April 2025 im Rahmen eines eleganten Gala-Abends im Steigenberger Icon Frankfurter Hof statt.

Erstmals wird ein Publikums-Voting Teil des Entscheidungsprozesses sein. Bisher wurden die Gewinner ausschließlich von einer Fachjury gekürt. Nun haben alle interessierten Branchen-Kenner die Möglichkeit, zwischen dem 20. und 30. November 2024 auf der Prolight + Sound Website ihre Stimmen für die herausragendsten Einreichungen abzugeben.

Weitere Details und Updates zur Prolight + Sound unter www.prolight-sound.com



Foto: Jochen Günther