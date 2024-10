Meet 2024 Onlineregistrierung jetzt möglich

Die "Meet 2024", die einzige Fachmesse für die Veranstaltungsbranche in Österreich inklusive Vortragsprogramm und Roundtable Diskussionen, öffnet am 6. und 7. November 2024 um 10 Uhr in der Halle D, Messe Wien wieder die Tore.



Wer sich jetzt online unter https://meet-austria.at/de/besucher/ registriert, erhält eine kostenlose Eintrittskarte zum Selbstausdrucken. Alle Vorträge für die Meet 2024 sind bereits jetzt auf der Meet Website ersichtlich.



www.meet-austria.at