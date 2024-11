Layher Event-Stammtisch 2024

Fachvorträge und Diskussionsrunden sowie ein Blick hinter die Kulissen: Das erwartet die Besucherinnen und Besucher des kommenden Layher Event Stammtisches. Am 20. November 2024 lädt der Systemgerüstspezialist wieder in sein Kundenzentrum am Stammsitz im schwäbischen Eibensbach ein. Der beliebte Branchentreff für die Veranstaltungstechnik bietet nicht nur die Plattform für den wichtigen Erfahrungsaustausch, sondern informiert auch zu aktuellen Branchenthemen.



en Auftakt macht Branchenkenner Matthias Moeller mit seinem Vortrag über "Neues aus dem Regelwerk für Veranstaltungstechnik". Angesichts der Zunahme von Extremwetterereignissen ist auch der Blitzschutz ein wichtiges Thema, dem sich Michael Öhlhorn mit "Aktuelle Neuerungen aus dem Arbeitskreis Blitzschutz des VED ABB" widmet. "Auf den Punkt" bringen es anschließend die Layher Spezialisten. Bei einer Live-Demo werden die zahlreichen Vorteile von SIM2Field, dem digitalen und damit punktgenauen Einmessen von Gerüstkonstruktionen mittels Totalstation, erläutert. Eine Führung durch das hochautomatisierte neue „"Werk 3" von Layher rundet das Programm ab.



Ausführliche Informationen zum Layher Event-Stammtisch gibt es unter evs.layher.com