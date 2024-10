Jazzpreis: Bewerbungsphase startet am 15. Oktober 2024

Vom 15. Oktober bis 30. November 2024 können Jazzschaffende aus der ganzen Welt Bewerbungen für den Deutschen Jazzpreis 2025 in insgesamt elf Kategorien einreichen - darunter drei neue. Einreichberechtigt sind Künstler, Journalisten, Festivalmacher und weitere Akteure der Jazzszene. Erstmals können sich auch Musikvermittler mit herausragenden und innovativen Projekten aus dem Zeitraum vom 1. Dezember 2023 bis 30. November 2024 bewerben.

Auf nationaler Ebene stehen acht Kategorien offen. Dazu gehört die neue Kategorie Musikvermittlung und Teilhabe sowie die reformierte Kategorie Großes Ensemble des Jahres, welche sich an feste, professionelle Ensembles mit mindestens acht Mitgliedern richtet. Wie im Vorjahr können außerdem Bewerbungen in den Kategorien Album des Jahres, Newcomer des Jahres (vorher: Debüt-Album), Rundfunkproduktion des Jahres, Komposition/Arrangement des Jahres, Festival des Jahres und Journalistische Leistung eingereicht werden.

Mehr Infos zu den genauen Kriterien der einzelnen Kategorien finden sich auf der Website des Deutschen Jazzpreises.



Die Einreichkategorien des Deutschen Jazzpreises 2025



National

- Großes Ensemble des Jahres

- Album des Jahres

- Newcomer des Jahres

- Rundfunkproduktion des Jahres

- Festival des Jahres

- Komposition/Arrangement des Jahres

- Journalistische Leistung

- Musikvermittlung und Teilhabe



International

- Großes Ensemble des Jahres international

- Album des Jahres international

- Newcomer des Jahres international



Zusätzlich zu den elf Einreichkategorien vergibt der Deutsche Jazzpreis Auszeichnungen in weiteren elf von der Jury kuratierten Kategorien. Insgesamt gibt es es Auszeichnungen in 22 Kategorien.

Welche Einreichungen bei der Preisverleihung am 13. Juni 2025 in Köln ausgezeichnet werden und wer ein Preisgeld in Höhe von mindestens 10.000 Euro erhält, entscheidet die Jury, die nach Abschluss des Auswahlverfahrens im kommenden Jahr bekanntgegeben wird. Nominierte, die keinen Preis gewinnen, erhalten mindestens 1000 Euro Nominierungsgeld.



www.deutscher-jazzpreis.de