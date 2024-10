GLP liefert LED-Multipixel-Washlight

Das neue LED-Washlight Creos von GLP ist ein leistungsstarkes, IP65-zertifiziertes LED-Washlight mit 18 40 W RGBL-LEDs und motorisiertem Zoom. Dank seiner clusterbaren Konstruktion mit gleichbleibendem LED-Pixelpitch lassen sich mehrere Geräte horizontal aneinanderreihen und so zu einer nahtlosen gigantischen LED-Bar zusammensetzen.

Dank des weiten Zoombereichs lassen sich extrem großflächige Wallwash-Anwendungen umsetzen, während der besonders enge Beam noch nie gesehene Lichtvorhänge mit hoher Lichtintensität ermöglicht. Durch seine Vielseitigkeit vereint der Creos die Funktion mehrerer Scheinwerfer in einem Gerät spart nicht nur Geld, sondern auch Gewicht im Rigg ein. Die 18 LEDs sind in drei Zeilen zu je sechs Pixeln angeordnet. Der motorisierte 1:12-Zoom reicht von einem 4,3 Grad Beam bis hin zu einem homogenen 52 Grad Wash.

Neben der Standardfarbtemperatur von 6500 K können Anwender weitere feste Farbtemperaturen wählen (3200 K, 4200 K, 5600 K und 8000 K). Dank des proprietären GLP iQ.Gamut Farbmischalgorithmus, welcher die Farbe Lime automatisch hinzufügt, wird im High Quality-Modus ein TLCI von 77 garantiert. Diese gute Farbwiedergabe macht den Creos auch für Messe- und TV-Anwendungen interessant. Stellt man den Scheinwerfer auf High Output, liefert der Creos einen Gesamt-Output von 7600 lm mit bis zu 673 kcd Lichtstärke.

Mit dem motorisierten, um 190 Grad schwenkbaren Leuchtenkopf kann der Scheinwerfer unterschiedliche Beleuchtungsszenerien abdecken. Der weite Zoombereich erlaubt sowohl Mid-Air-Beams als auch Pixelmapping und Wallwash-Effekte, was das Gerät zu einem Allrounder macht.

Das IP65-zertifizierte Gehäuse erlaubt es, den Creos dauerhaft im Innen- wie auch temporär im Außenbereich zu betreiben, und schützt das Gerät nicht nur vor Wind und Regen, sondern auch zuverlässig vor Staub, Schmutz, Konfettipartikeln und Nebelfluidrückständen.

Für einen flexiblen Einsatz sind neben dem Power Con True 1 In/Out und DMX 5pin In/Out bereits zwei ausfallsichere Ethernet-Ports und das GLP iQ-Mesh System integriert. Seitlich am Gehäuse integrierte Griffe erleichtern das Handling des Creos. Obwohl IP-zertifiziert, wiegt der Scheinwerfer nur 20 kg und ist kompakt und alltagstauglich. Seine ersten Fieldtest-Einsätze absolvierte der Creos in den vergangenen Wochen beim Die Ärzte Open-Air auf dem Tempelhofer Feld, in der In Extremo Headliner-Show beim Wacken Open Air sowie auf der Showbühne beim Austrian MotoGP.