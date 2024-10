Funkfrequenzen: Bundesnetzagentur gesteht Fehler ein

Großer Erfolg der Initiative "SOS - Save our Spectrum": Der Frequenzbereich zwischen 1452 und 1525 MHz, der mit der neuen Verwaltungsvorschrift für Frequenzzuteilungen im nichtöffentlichen mobilen Landfunk (VVnömL) für Funkmikrofone (PMSE) gestrichen wurde, kommt zurück. Wie die Bundesnetzagentur heute erklärte, war die Streichung des Frequenzbereiches für Funkmikrofone ein "Büroversehen". Eine Aktualisierung der Verwaltungsvorschrift werde vorbereitet und voraussichtlich noch im Oktober veröffentlicht.

Für den Bereich 1452 bis 1525 gab es bislang zwar nur wenige Nutzungen, das könnte sich aber, je nach Verfügbarkeit anderer Bänder, ändern. Die beiden großen Hersteller Sennheiser und Shure bieten Geräte in diesem Bereich an.

Die gesamte Zeit war der Frequenzbereich in den entsprechenden Lfd. Nrn. in der Frequenzzuweisungstabelle in Verbindung mit der Nationalen Nutzungsbestimmung 38 in der FreqV noch für "Funkmikrofone" ausgewiesen. Ebenso sind "Funkmikrofone" in den entsprechenden Frequenzteilplaneinträgen des FreqP noch ausgewiesen gewesen. Die Änderungen in der VVnömL wurden als Hinweis interpretiert, welche Änderungen die Bundesnetzagentur an der FreqV und am FreqP vorzunehmen gedenkt. Diese Befürchtungen haben sich nicht bestätigt.

Die Initiative "SOS - Save Our Spectrum" hatte zweimal auf der Leitungsebene der BNetzA interventiert - zuletzt am heutigen 8. Oktober 2024 vormittags, woraufhin wenig später die Information zur Korrektur der Vorschrift veröffentlicht wurde.



www.sos-save-our-spectrum.org