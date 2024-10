10 Jahre Samsung Developer Conference

Am 3. Oktober hat die jährliche Samsung Developer Conference (SDC) im San Jose McEnery Convention Center stattgefunden. Samsung feierte ein Jahrzehnt Kooperation und Innovation mit Entwicklern und sprach über die Vision, mit der neuesten geräteübergreifenden AI-Technologie ein persönlicheres und sichereres Erlebnis im Sinne von "AI for All" zu bieten.

Vor etwa 3000 Entwicklern, Partnern und Medienvertretern sagte Jong-Hee (JH) Han, Vice Chairman, CEO und Head of Device Experience (DX) bei Samsung Electronics. Er betonte die Bedeutung dieser offenen Zusammenarbeit, um sowohl die Wettbewerbsfähigkeit als auch das gegenseitige Wachstum im AI-Zeitalter zu stärken.

Zusätzlich kündigte das Unternehmen an, im nächsten Jahr die Softwareoberflächen seiner wichtigsten Produktlinien von Mobilgeräten bis hin zu TV- und Hausgeräten unter dem Namen One UI vereinheitlichen zu wollen. Um die Vision "AI for All" zu verwirklichen, will Samsung "AI for Good" schaffen, damit Innovatoren mit den Technologien neue Wege beschreiten, gesellschaftliche Herausforderungen direkt angehen und zu einer besseren Welt für zukünftige Generationen beitragen können.

Auf der SDC24 bekräftigte das Unternehmen, AI nutzen zu wollen, um neue Anwendungsmöglichkeiten zu schaffen, persönliche Daten zu schützen und das tägliche Leben aller Nutzer zu verbessern. Aufbauend auf mehr als einem Jahrzehnt Investitionen leite "AI for All" die Forschungs- und Entwicklungsstrategie des Unternehmens gleichermaßen für Entwickler und Kunden.

Inspiriert von der Notwendigkeit eine AI zu schaffen, die die Geräte stärker individualisiert, ist die Samsung AI interessant für alle: Familien, die ihre abendlichen Routinen einfacher gestalten wollen, Hausbesitzer, die sich nach ihrem Umzug noch an die neue Umgebung gewöhnen, und Entwickler sowie Innovatoren, die mit Spitzentechnologien arbeiten möchten. Samsung bietet AI für alle, mit Schutz der Privatsphäre, indem das Unternehmen AI-Funktionen direkt auf den Geräten anbietet – und natürlich werden auch weiter hoch performante Funktionen angeboten, für die eine Nutzung der Cloud unumgänglich ist.

Samsung integriert AI auch in seine visuellen Display-Anwendungen, von AI-Upscaling und AI- Anpassung auf TVs bis hin zum neuen Daily Board Software Development Kit (SDK) für Entwickler, mit dem sie dank einer neuen Partnerschaft mit Nextdoor jeden TV-Bildschirm in ein zentrales Cockpit für tägliche Informationen wie Wetter, Gerätezustand und lokale Updates verwandeln.

Samsung hat auf der SDC24 auch die nächste Generation seiner Signage-Lösungen gezeigt. Mit Visual Experience Transformation (VXT) und einem Content Management System kann die Zukunft kommen. Mithilfe eines AI-unterstützten Chatbots, der auf dem Pre-Integrated Repeatable Solutions (PIRS) & Wiget aNd Extension (WiNE)-Framework basiert, bietet VXT Entwicklern eine nahtlose Integration und einfache Prozesse auf der Plattform.

Zuletzt betonte Samsung erneut die hohen Standards für Datensicherheit. Mit Samsung Knox sind persönlichen Daten gut geschützt. Das auf Blockchain-Technologie basierte Knox Matrix wird von Mobilgeräten auf Fernseher und Hausgeräte ausgeweitet, um auch über verschiedene Geräte hinweg die Sicherheitsstandards hochzuhalten.