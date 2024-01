Qvest realisiert neue Broadcasting-Zentrale für Thai News Network in Bangkok

Qvest hat für Thai News Network (TNN) - eine thailändische, via Satellit, Kabel und digital terrestrisch empfangbare 24-Stunden-Nachrichtenagentur - eine neue Produktionsumgebung im Herzen von Bangkok entwickelt. Das internationale Qvest-Team war für das Gesamtprojektmanagement und die Technologieberatung verantwortlich, womit die Inbetriebnahme des neuen Studiokomplexes ermöglicht wurde.

Als Hauptvertragspartner orchestrierte Qvest das gesamtheitliche Projektmanagement für den Umzug und die Modernisierung der Broadcasting-Zentrale. Dazu gehörten neben Beratungs- und Managementaufgaben während der Innenarchitekturplanung auch der Beschaffungsprozess neuer technischer Ausstattung sowie weitere Schritte bis hin zum endgültigen Umzug und der Inbetriebnahme des Senders TNN16.

Bei der Gestaltung des neuen Newsrooms mit Bürobereichen und den drei Studios stand eine visuelle Gestaltung im Fokus, die sich eng am Corporate Design von TNN orientierte. Die neuen Einrichtungen des Senders befinden sich im True Digital Park 101. In Südostasiens größtem Tech- und Start-up-Hub arbeiten rund 250 TNN-Mitarbeitende in den beiden Bereichen Events Hall (1.200 Quadratmeter) und Glass House (240 Quadratmeter).

Das Qvest-Team koordinierte spezialisierte Unternehmen als weitere Vertragspartner für die Durchführung des Projekts, darunter Clickspring Design aus den USA. Das Designbüro war für die ganzheitliche architektonische Gesamtplanung des Gebäudes sowie für die Gestaltung aller Innenräume, einschließlich der drei Studios, verantwortlich. Für das Lichtdesign und die architektonischen Umsetzungen arbeitete Qvest mit dem deutschen Unternehmen Mo2 Design zusammen.

Die Hauptziele für den Umzug von TNN waren die Etablierung einer Broadcast-Umgebung auf weltweitem Standardniveau sowie die Schaffung einer Arbeitsumgebung mit Fokus auf Produktivität und Zusammenarbeit. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden und eine angemessen repräsentative Wirkung des Senders zu erzielen, wurden die neuen Einrichtungen im urbanen Tech-Hotspot von Bangkok in Betrieb genommen.

Qvest hat das Projekt gemeinsam mit seinen Partnern in zwei Phasen durchgeführt. Die erste Phase umfasste die Masterplanung und das Konzeptdesign, um die Grundlage für die anschließende Designentwicklung und Spezifikationsphase zu schaffen. In der zweiten Phase wurden insbesondere geschwungene Formen und fließende Linien in der Inneneinrichtung umgesetzt und mit Feng-Shui-Prinzipien in Einklang gebracht.

Ein Schwerpunkt des Projekts war die Integration der Übertragungstechnik. Qvest führte dafür eine Technologieprüfung durch, identifizierte optimale Lösungen und gab konkrete Empfehlungen zur Verbesserung der Broadcasting-Performance von TNN16.

(Fotos: Qvest)

www.qvest.com