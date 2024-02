Paul Werner

Seit dem 1. Dezember 2023 verstärkt Paul Werner das Projektgeschäft der VisionTwo GmbH. In dieser Position ist er im Außendienst tätig. Über einen Umweg in die Logistikbranche hatte der Wirtschaftsfachwirt seinen Weg in die Veranstaltungstechnik gefunden. Dort sammelte er zunächst Erfahrungen als Produktionsleiter.

Werner agiert vom Standort Langen bei Frankfurt am Main aus und betreut zukünftig Installationsprojekte und den Bereich Theater im süddeutschen Raum. Hier wird er eng mit den Systemintegrations- und Vertriebspartnern von VisionTwo zusammenarbeiten.

(Foto: VisionTwo GmbH)

www.visiontwo.de