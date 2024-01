Panasonic und Lang nutzen IP-Übertragungsstandard SMPTE ST 2110

Die Society of Motion Picture and Television Engineers (SMPTE) hat mit SMPTE ST 2110 eine Familie offener Standards zur Übertragung von Video- und Audiosignalen über IP geschaffen. Die neue Standardreihe definiert, wie digitale Medien über ein IP-Netzwerk übertragen und Video, Audio sowie Metadaten geschaltet werden können.

Panasonic hat bereits zahlreiche SMPTE-ST-2110-kompatible Produkte im Portfolio. Lang, einer der führenden Dienstleister für professionelle Videoanwendungen im europäischen Markt, hat nun in SMPTE-ST-2110-kompatible Broadcast-Technik von Panasonic Connect investiert. Beide Unternehmen wollen den Einsatz des IP-basierten Videoübertragungsstandards vorantreiben.

„Panasonic unterstützt SMPTE ST 2110 und seine gesamte Breite an Einsatzmöglichkeiten, von der Anwendung in der Rundfunktechnik bis hin zum komprimierten JPEG-XS, welches in Form von IPMX in der Medientechnik angewendet wird“, sagt Justus Künanz, Sales Engineer bei Panasonic Connect. „Dabei skaliert Panasonic nicht nur die Geräte im Netzwerk, sondern auch durch Unterstützung vielfältiger AV-over-IP-Formate über die verschiedenen Einsatzgebiete hinweg.“ Panasonic hatte auf der NAB 2023 eine Partnerschaft mit dem JPEG-XS-Technologieanbieter IntoPix bekanntgegeben.

Folgende Produkte von Panasonic unterstützen SMPTE ST 2110 und gehören zum Portfolio von Lang: die 4K-PTZ-Kamera AW-UE160 (die als erste kompakte PTZ-Kamera der Branche SMPTE ST 2110 und zukünftig IPMX unterstützt), die 4K-Studiokamera AK-PLV100 mit Super35 Sensor (in Kürze SMPTE-ST-2110- und IPMX-kompatibel), die IT/IP-Plattform Kairos (das Live-Compositing-System unterstützt mehr als 100 SMPTE-ST-2110-Kanäle für Live-Produktionen), die Kamerabasisstation AK-UCU600 (mit AK-NP600-Option-Board SMPTE-ST-2110-kompatibel) und die Studiokamera AK-HC3900 für den Corporate Bereich (per kostenpflichtigem Firmware-Update SMPTE-ST-2110-kompatibel).

(Fotos: Panasonic/Lang)

