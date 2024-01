Nüssli realisiert Besucherzentrum der Saline Schweizerhalle

Die Saline Schweizerhalle ist die Salzproduktionsstätte in der Schweiz und Teil der Schweizer Salinen AG. Für den Standort Schweizerhalle in Pratteln in Basel-Land realisierte und baute Nüssli ein neues Besucherzentrum mit Verkaufsladen, Café und Kino als Start neuer Erlebnisrundgänge, bei denen Besucher Informationen über die Geschichte und die Salzproduktion der Saline Schweizerhalle erhalten.

Nüssli konnte in einem Ausschreibungsverfahren den Auftrag für sich gewinnen. Als Generalunternehmer realisierte Nüssli zunächst den Rückbau der vorhandenen Gebäude, bevor mit dem Holzneubau und dem damit verbundenen Innenausbau und den Umgebungsarbeiten begonnen wurde.

Der 18 x 10 Meter grosse Neubau ist mit einem bestehenden Gebäude verbunden, in dem sich das künftige Kino befindet. Im neuen Besucherzentrum sind zudem der Empfang, ein Verkaufsbereich und ein Café sowie sanitäre Einrichtungen untergebracht.

Die Nüssli-Schreinerei produzierte die Möbel, etwa einen zentral platzierten, beidseitig konfigurierten Tresen, der sowohl als Empfangs- als auch als Bar-/Bistro-Möbel dient, sowie unterschiedlich hoch und tief angeordnete Verkaufsregale und Präsentationsmöbel.

(Fotos: Pascal Gertschen)

www.nussli.com