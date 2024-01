Neues Joe-Bonamassa-Signature-Kabel von Klotz erhältlich

Bluesmusiker Joe Bonamassa blickt auf eine über zehnjährige Kooperation mit Klotz AIS zurück: „Auf Tour in Europa kaufte ich mir als Erstes das Signature-Speakerkabel von Matthias Jabs. Das war das einzige Kabel, das sich mit einem 100-Watt-Amp als zuverlässig erwiesen hat“, sagt er. „Jetzt habe ich mein eigenes Klotz-Signature-Kabel, übrigens das jüngste Teil meines ganzen Equipments - meine Amps und Gitarren sind ja aus den 1950ern.“

Zu seinen Instrumenten gehören hochkarätige Vintage-Gitarren. Um bei der Verkabelung der Gitarren zum Amp das volle Potenzial nutzen zu können, nutzt Bonamassa auf der Bühne wie auch im Studio Produkte von Klotz Cables. Zum 45. Jubiläum von Klotz spendiert der Hersteller Bonamassa ein Signature-Kabel mit Steckverbinder von Neutrik und abriebfester „Joe Bonamassa“-Laser-Gravur sowie hartvergoldeter Klinke.

Optional ist das Kabel auch mit dem Neutrik-SilentPlug für einen geräuschfreien Instrumentenwechsel erhältlich. Ein weiteres Feature ist der neue Original-Klotz-Kabelbinder, der die Handhabung im Bühnenalltag erleichtern und für eine lange Lebensdauer des Kabels sorgen soll. Die Konfektion der Stecker im Klotz-Werk in Vilchband/Wittighausen erfolgt in Handarbeit.

„Wir waren mit den langen 12-Meter-Kabeln rund um die Welt auf Tour, haben auf riesigen Bühnen gespielt. Alle Looms sind ebenfalls von Klotz“, erzählt Bonamassa. „Als Kabel ‘on the road’ hat man ein hartes Leben, dauernd wird man zusammengerollt, in ein Case geworfen. Und vor allem: Dauernd trampelt jemand darauf herum. Es ist beeindruckend, wie toll sich die Kabel halten. Ich schätze mein Verhältnis zu Klotz sehr, bin sehr glücklich mit diesen Kabeln und hoffe, ihr spielt sie genauso gerne wie ich. Es ist ein sehr authentisches Kabel, egal an welchem Amp, es verhält sich hundertprozentig neutral und transparent.“

(Fotos: Klotz AIS)

www.klotz-ais.de