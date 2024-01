Mateco spendet 250.000 Euro an Herzenswünsche e.V.

Der Arbeitsbühnenvermieter Mateco hat im vergangenen Jahr sein fünfzigjähriges Bestehen gefeiert und im Zuge dessen eine Spendenaktion durchgeführt. „Als mittelständisches Unternehmen, das in den letzten Jahren und Jahrzehnten stark gewachsen ist, ist es uns besonders wichtig, der Gesellschaft etwas zurückzugeben“, sagt Mateco-Geschäftsführer Alexander Bradfisch.

Für den Zeitraum von August bis Oktober 2023 rief Mateco eine Spendenaktion ins Leben, bei der je 3 Euro pro getätigter Miete direkt dem Herzenswünsche e.V. - einem gemeinnützigen Verein, der schwerkranken Kindern und Jugendlichen lang ersehnte Wünsche erfüllt - zugute kamen. Durch freiwillige Spenden der Mitarbeiter wurde außerdem ein vierstelliger Betrag gesammelt, der schließlich von Mateco auf eine Spendensumme in Höhe von insgesamt 250.000 Euro aufgestockt wurde.

Die Übergabe des symbolischen Spendenschecks fand zwischen Alexander Bradfisch und Beatrix Villing, einer ehrenamtlichen Mitarbeiterin des Herzenswünsche e.V., in der Firmenzentrale in Leonberg statt. „Mit unserer Spende unterstützen wir dort, wo unsere Hilfe dringend benötigt wird“, sagt Bradfisch. „Ich bin davon überzeugt, dass unser Beitrag viele Kinderträume wahr werden lässt und den Erkrankten sowie deren Familien neue Kraft schenken wird. Was für die Kinder ein Herzenswunsch ist, ist für uns als Unternehmen eine Herzensangelegenheit.“

Neben dieser einmaligen Spendenaktion ist bei Mateco ganzjährig und bundesweit die soziale Arbeitsbühne „Tappi“ im Einsatz, die Einrichtungen mit Modernisierungsbedarf und fehlenden finanziellen Mitteln beim Höhenzugang unterstützt.

(Foto: Mateco)

www.mateco.de

www.herzenswuensche.de