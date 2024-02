Martin Nyfeler

Der Bereich Operations (HR, IT, Finance und Project Support) der Habegger AG wird ab sofort von Martin Nyfeler geleitet. Nyfeler, der damit die Geschäftsleitung der Habegger AG komplettiert, verfügt über zwanzig Jahre nationale und internationale Erfahrung im Finance- & Operations-Bereich sowie im gruppenweiten Change Management.

Als Group CFO der ORS-Gruppe und zuvor der CLS Communications Group war er jeweils federführend an Projekten der Integration von neuen Geschäftsbereichen in bestehende Konzernumgebungen oder auch verschiedenen Transformationen bzw. Integrationen von Gesellschaften in neue Finanzsysteme beteiligt.

Im privaten Umfeld ist Nyfeler Präsident des Leichtathletik-Clubs Zürich und Vorstandsmitglied von Weltklasse Zürich. Dort war er in seiner Rolle als Leiter Event Presentation auch zum ersten Mal in Kontakt mit Habegger gekommen.

