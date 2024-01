Juwelierunternehmen Christ erhält Trainings am SAE Institute

Christ Juweliere nutzt die Weiterbildungsangebote des SAE Institute. So konnten in einem maßgeschneiderten Inhousetraining verschiedene Christ-Teams ihre Kenntnisse in der Produktion von Marketing-Videos und Livestreams praxisnah ausbauen und vertiefen.

Neben Studiengängen in zehn Fachbereichen bietet das SAE Institute verstärkt auch Fortbildungen für Unternehmen an, etwa in den Bereichen Sound und Video, immersive Medien, 2D- und 3D-Visualisierung sowie Storytelling.

Drei Abteilungen bei Christ Juweliere wurden in einer zweitägigen Schulung in der Unternehmenszentrale in Hagen von den SAE-Experten weitergebildet. Ziel war es, das Social-Media-Team, die Unternehmenskommunikation und das Fotografie-Team im Bereich Bewegtbild zu trainieren. Schulungen wie diese sollen es künftig allen beteiligten Abteilungen ermöglichen, flexibler zu arbeiten und selbstständig Content zu produzieren.

„Mit 45 Jahren Erfahrung in der Ausbildung und über 800 Dozierenden bieten wir eines der größten Wissensnetzwerke für Medienberufe in Europa“, sagt Jasmin Kreft (Foto), verantwortlich für die Weiterbildungsangebote am SAE Institute in Deutschland. „Diese Expertise stellen wir nun auch Unternehmen, wie beispielsweise Christ Juweliere, maßgeschneidert zur Verfügung.“ Auf diese Weise würden sowohl die spezifischen Anforderungen an die Fortbildungsinhalte als auch die Vorkenntnisse aller Teilnehmer berücksichtigt.

Alle Schulungen werden als individuelle Kurse oder in Gruppen im Unternehmen vor Ort, digital oder an den SAE-Standorten in Berlin, Bochum, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Köln, Leipzig, München und Stuttgart durchgeführt.

Parallel zu den Weiterbildungsangeboten für Unternehmen bietet das SAE Institute auch Trainings in diversen Bereichen der Medienproduktion für Einzelpersonen an. So können beispielsweise Kurse in den Fächern Electronic Music Production, Home & Studio Recording, Music Video Production, Storytelling, Game Design, Fotografie oder Podcasting belegt werden.

(Fotos: SAE Institute)

www.sae.edu