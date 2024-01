Gewinner des Vectorworks Stipendiums 2023

Zum siebten Mal vergaben ComputerWorks und Vectorworks, Inc. das Vectorworks Stipendium, das junge Talente in designorientierten Studiengängen und Ausbildungen an Hochschulen und Schulen fördert. Die Fachjury hat aus zahlreichen Einreichungen die besten fünf Entwürfe von Studenten und Schülern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgewählt und prämiert.

Die Fachjury, bestehend aus Professoren und Lehrkräften, wählte zusammen mit Vertretern führender Büros sowie den Experten von ComputerWorks aus den Einreichungen die besten Arbeiten aus den Bereichen Architektur, Innenarchitektur, Landschaftsarchitektur und Entertainment aus. Pro Branche erhalten die Stipendiaten 2.500 Euro bzw. CHF für Studiengebühren, Miete, Lehrbücher, Auslandsstudium, Gebühren für Fort- und Weiterbildungen und sonstige Zwecke.

Die Gewinner:

Architektur Deutschland, Österreich

Celina Rodewald und Lena Polte, Leibniz Universität Hannover: „Cohabitation Berlin - Eine Inter-Spezies-Community“

Architektur Schweiz:

Elischa Bischof, ETH Zürich: „Reground“

Innenarchitektur Deutschland, Österreich, Schweiz:

Hanna Leiber, Hochschule für Technik, Stuttgart: „Nightsleeper - Neukonzeption des Innenraums eines Nachtzugs“

Landschaftsarchitektur Deutschland, Österreich, Schweiz:

Katharina von Unold und Vincent Wenk, Technische Universität München: „Zusammen Stadt Alleine - Identität und Gemeinschaft im (Klima-)Wandel“

Entertainment Deutschland, Österreich, Schweiz:

Jakob Grimm, Technische Hochschule Mittelhessen: „Das Edelsteinforum - Marc Palladis“

Zusätzlich haben sich die Gewinner durch das Stipendium für den internationalen Richard Diehl Award qualifiziert, der mit weiteren 7.000 US-Dollar dotiert ist. In diesem Jahr geht der Award an Brenda Vaca Michan von der National Theater School in Kanada für das Projekt „Venus“.

Aufgrund der herausragenden Qualität der Einreichungen vergab die Jury außerdem siebzehn Anerkennungen bzw. Nominierungen an folgende Teilnehmer:

Anerkennungen Architektur Deutschland, Österreich:

- Elias Evirgen, Julian Wagner, Niklas Slowy, Oliver Kippliger, Hochschule für Technik, Stuttgart: „Langwandel Campus“

- Florian Meissner, Bauhaus Universität Weimar: „Schnaditz. Hort des Schaffens“

- Sebastian Freyer, Technische Hochschule Nürnberg, Georg Simon Ohm: „Loved - dead or alive“

Nominierungen Architektur Schweiz:

- Ansgar Kellner, Lewis Horkulak und Nicolas König, ETH Zürich: „A Fish Odyssey“

- Agata Korneluk und Maksym Bal, Università della Svizzera italiana: „Urban Terazzo Fabrik Zürich“

- Eddy Friedli, Esteban Lorenzo und Romain Pellin, École Polytechnique Fédérale de Lausanne: „Weniger Zuhause, mehr Stadt“

Anerkennungen Innenarchitektur Deutschland, Österreich, Schweiz:

- Lisa Henke, Hochschule Mainz: „Jugendquartier im Viktoriabad“

- Neda Vackov, Hochschule für Technik, Stuttgart: „Colored Well-Being“

- Tatjana von Kirschbaum, Akademie der Bildenden Künste, München: „Place To See Again“

Anerkennungen Landschaftsarchitektur Deutschland, Österreich, Schweiz:

- Anette Maier, Henriette Nickel, Madleine Pechinger und Veronika Millinger, Hochschule Weihenstephan-Triesdorf: „Balanscape - Mensch und Natur im Gleichgewicht“

- Aymen Ahmad Sadkhan, Niklas Christian Gärtner, Sarah Weber und Vincent Erhardt, Brandenburgische Technische Universität, Cottbus-Senftenberg: „Neu.Land/Ahrtal revisited/Kreuzberg“

- Daniel Geiling, Lola Gnädiger und Nicklas Wobbe, Technische Universität Berlin: „Gemeinsame Ufer“

- Jonas Möller, Technische Universität Berlin: „Re: Stadtplatz - Neugestaltung der Freiflächen des Mettmannplatz mit Blick auf klimagerechtes Bauen“

- Regina Klinger, Technische Universität München: „Blue Boulevard - Munich is a Resilient City“

Anerkennungen Entertainment Deutschland, Österreich, Schweiz:

- Manuel Burkhardt, Louis-Lepoix-Schule Baden-Baden: „Theaterproduktion ‘Einer Flog übers Kuckucksnest’ nach dem Roman von Ken Kesey“

- Paul John Völker, Technische Hochschule Mittelhessen: „Afrikas Vielfalt: Entdeckungen jenseits des Horizonts“

- Steven Schrott, Technische Hochschule Mittelhessen: „Das Edelsteinforum“

(Foto: ComputerWorks/Vectorworks, Inc. - Entwürfe von Celina Rodewald, Lena Polte, Katharina von Unold, Vincent Wenk, Jakob Grimm und Hanna Leiber)

